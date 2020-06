Municipales : Aliot (RN) l'emporte à Perpignan avec 53,1 à 54% des voix

Le candidat du Rassemblement national Louis Aliot l'emporte lors des élections municipales à Perpignan avec 53,1 à 54% des voix, face au maire sortant Jean-Marc Pujol (LR), selon les estimations de trois instituts de sondages.

"C'est un système qui s'écroule"

"D'après les chiffres dont je dispose, nous avons gagné", a réagi avant la fin du dépouillement Louis Aliot. "C'est un système qui s'écroule. Nous avons eu à Perpignan le même personnel politique aux manettes depuis 1959", a-t-il ajouté. Au 1er tour, Louis Aliot avait nettement viré en tête, avec 35,6% des voix.

Quatre tentatives

En 2014, le Frontiste s’était incliné face au candidat LR Jean-Marc Pujol, aujourd’hui en difficulté (seulement 18% des suffrages au premier tour). Pour faire barrage à Louis Aliot, Agnès Langevine (EELV, 14.5%) et Romain Grau (LREM, 13%) se sont désistés. Il aura donc fallu quatre tentative à Louis Aliot pour l'emporter à Perpignan, la seule ville française de plus de 100.000 habitants qui était à la portée du RN.

PERPIGNAN! — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 28, 2020

La victoire de Louis Aliot a été notamment célébré sur Twitter par la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Et pour cause, c'est la première fois que l'extrême-droite s'empare de Perpignan, par ailleurs principal objectif du parti pour ce scrutin. Avec ses 120.000 habitants, Perpignan devient la deuxième grande ville à passer sous pavillon RN, après Toulon entre 1995 et 2001. Perpignan n'a connu depuis 1959 que trois maires, de droite : Paul Alduy (1959-1993), son fils Jean-Paul Alduy (1993-2009) et Jean-Marc Pujol depuis 2009.