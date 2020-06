Municipales : Anne Hidalgo reconduite à Paris, loin devant Rachida Dati et Agnès Buzyn

Anne Hidalgo (PS) repart pour un sixtennat. La maire sortante de Paris a été reconduite, dimanche, lors du second tour des élections municipales. Elle s'impose face à Rachida Dati (LR) et Agnès Buzyn (LREM) avec entre 49,3% et 50,2% des voix, selon les première estimations de Harris Interactive et Ipsos-Sopra Steria, diffusées vers 21h. Face à elle, Rachida Dati aurait obtenu entre 32 et 32,7% des voix, et Agnès Buzyn entre 13,7 et 16%.

Arrivée largement en tête à l'issue du premier tour (29,3% des voix) - loin devant son adversaire LR (22,7 %) et LREM (17,3 %) - la maire sortante a rondement mené les négociations avec ses alliés écologistes emmenés par David Belliard (10,79%). Primo-élue en 2014, elle conserve son fauteuil de maire jusqu'en 2026.

