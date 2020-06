Municipales : Macron "préoccupé par le faible taux de participation"

Emmanuel Macron a "marqué sa préoccupation pour le faible taux de participation aux élections municipales", qui n'est "pas une très bonne nouvelle", a indiqué l'Elysée, alors que l'abstention s'est élevée à environ 60% au second tour dimanche.

>> EN DIRECT - Municipales : les dernières informations sur le second tour

Entre 40% et 41% de participation

Trois mois après un premier tour déjà bouleversé par la crise du coronavirus, ce second round a encore été marqué par un taux de participation en berne, entre 40% et 41% selon les estimations, contre 62,1% en 2014. Malgré des précautions sanitaires exceptionnelles (port du masque obligatoire dans les bureaux de vote, gel hydroalcoolique) et le reflux de l'épidémie, une large majorité des 16,5 millions d'électeurs appelés à voter dans 4.820 communes ont boudé les isoloirs.

Le 15 mars déjà, moins d'un électeur sur deux - 44,3%, contre 63,5% en 2014 - s'était déplacé pour voter au 1er tour. De quoi susciter la "préoccupation" d'Emmanuel Macron, pour qui cette abstention n'est "pas une très bonne nouvelle", selon l'Elysée. Le chef de l'Etat a en revanche appelé son Premier ministre pour le féliciter de sa "belle victoire" au Havre, où Édouard Philippe, aux manettes depuis 2010, a obtenu près de 59% des voix. Les deux têtes de l'exécutif se verront "un petit moment en tête-à-tête" lundi.