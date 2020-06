Municipales : l'abstention illustre "l'agonie d'une 5ème République finissante", selon Quatennens

INTERVIEW

C'est un triste record. Selon les estimations de trois instituts de sondage, la participation au second tour des municipales devait s'élever entre 40 et 41% à la fermeture de l'ensemble des bureaux de vote. Un chiffre jamais enregistré pour ce scrutin d'habitude populaire parmi les Français, qui inquiète Adrien Quatennens. Invité de l'édition spéciale d'Europe 1 au soir du second tour des municipales, le député du Nord de la France insoumise rappelle que ce dimanche soir marque surtout, selon lui, le désintérêt du peuple pour ce scrutin. "Ce qui nous inquiète, c'est l'abstention considérable (60%), signe de l’agonie d’une Cinquième République finissante."

"Les gens ne restent pas chez eux pas feignantise"

"Il y a un problème d’ordre institutionnel, et quand nous disons que l’abstention a une signification politique, c’est vrai : les gens ne restent pas chez eux par fainéantise", affirme le député. "Les Français signifient quelque chose politiquement en s’abstenant. En substance, ils nous disent 'puisque c’est comme ça, débrouillez-vous sans nous'", analyse-t-il. "Le peuple ne consent plus à une règle du jeu à laquelle il est appelé, il faut donc lui permettre de lui redéfinir lui-même".