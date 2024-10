Donald Trump offre un entretien explosif au micro de Joe Rogan et suscite des millions de vues

Ils sont prêts à tout. À dix jours des élections présidentielles, les candidats poursuivent leur course. Donald Trump s'empare du micro de Joe Rogan vendredi 25 octobre dernier, personnalité controversée, mais qui rassemble des millions d'auditeurs puisque son programme est le plus téléchargé au monde. L'entretien entre les deux hommes a duré trois heures et a été explosif.

Une conversation aléatoire

La conversation de Donald Trump avec Joe Rogan a abordé un large éventail de sujets avec peu de lien, du QI de Kamala Harris en passant par la présence de martiens aux baleines mortes. L'occasion aussi de revenir sur la politique étrangère, notamment ses rapports avec Kim Jong-Un. "Je lui ai dit : "pourquoi tu ne lèves pas le pied ? Détends-toi, va à la plage. Tu construis toujours du nucléaire? Détends-toi. Construisons des immeubles". Les propositions concrètes, comme celle d'abandonner l'impôt sur le revenu, se sont retrouvées noyées dans ce flot de paroles face à Joe Rogan, étonné. Donald Trump a même abordé son thème préféré, l'élection 2020, de manière assez hésitant. "J'ai gagné. Non, j'ai perdu. Enfin, je n'ai pas perdu. Ils ont dit que j'avais perdu", a-t-il déclaré laissant paraître le doute selon lequel il aurait remporté cette élection.

Donald Trump dans le déni

Si les candidats sont aujourd'hui à égalité dans les sondages, l'ancien président et candidat n'y croit pas. "Si George Washington revenait avec Abraham Lincoln comme vice-président, ils ne pourraient pas vous battre", a-t-il affirmé. Même si Donald Trump a montré qu'il pouvait tenir 3 heures de conversation, ce ne sera sans doute pas suffisant pour séduire de nouveaux électeurs.

Moins de 24 heures après la mise en ligne sur YouTube de la vidéo de cet échange, elle avait été visionnée plus de 14 millions de fois. Aucune interview télévisée du candidat républicain cette année n'a généré ne serait-ce que la moitié de ce chiffre.