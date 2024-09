Le chef de la diplomatie française «exhorte» Israël à ne pas lancer d'incursion terrestre au Liban

M. Barrot a également "exhorté les parties" à "saisir dès maintenant" la proposition de cessez-le-feu internationale lancée à l'ONU. "Elle est toujours sur la table. Il reste un espoir, mais il reste peu de temps", a-t-il dit.

Paris et Washington, rejoints par des pays arabes, occidentaux et européens, ont appelé la semaine dernière à un "cessez-le-feu immédiat de 21 jours" entre Israël et le Hezbollah pour "donner une chance à la diplomatie". Une initiative ignorée par Israël, qui a à l'inverse augmenté ses frappes et tué vendredi le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah.

"J'exhorte Israël à s'abstenir de toute incursion terrestre et à cesser le feu. J'appelle le Hezbollah à faire de même et à s'abstenir de toute action susceptible de déstabiliser la région", a encore dit le nouveau ministre français des Affaires étrangères. Plus de mille personnes ont été tuées au Liban, selon les autorités libanaises, depuis le début de l'escalade militaire entre Israël et le Hezbollah à la mi-septembre.