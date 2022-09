«Elle est retour chez elle» : les Londoniens accueillent avec émotion le corps d'Elizabeth II

C'était un retour attendu. À Londres, le corps de la reine Elizabeth II a été rapatrié dans la capitale britannique, et conduit au palais de Buckingham. Applaudi par la foule, le corbillard transportant le cercueil recouvert de l'étendard royal jaune, rouge et bleu du Royaume-Uni et d'une couronne de fleurs blanches, a franchi les grilles du palais mardi soir. Toute la nuit, des Londoniens et des touristes se sont relayés devant les grilles du palais de Buckingham, comme pour veiller sur celle qui fut leur reine pendant 70 ans.

"Elle est de retour chez elle"

"C'est émouvant. J'ai pu lui dire au revoir dans ce dernier voyage. Elle est de retour chez elle et elle peut passer la nuit avec sa famille, avant d'aller se reposer à Westminster", explique Leslie, qui a passé la nuit avec son amie Vicky devant les grilles du palais royal. "Je me sens tellement chanceuse d'avoir aperçu le cercueil", ajoute Vicky.

Ce mercredi matin, le cercueil est toujours dans la 'Bow Room' du palais de Buckingham, une grande pièce circulaire aux colonnes de marbre encadrant chacune des fenêtres monumentales. Mais, dès mercredi après-midi, le corps de la reine quittera pour toujours Buckingham Palace pour rejoindre le palais de Westminster, où il sera exposé pendant cinq jours.

Coups de canons à Hype Park

Pour l'occasion, l'arrivée du cercueil sera saluée par la cloche de Big Ben et des coups de canons à Hyde Park seront tirés, une nouvelle fois pour rendre hommage à la reine.

Et alors que les gens se pressent déjà devant le palais de Westminster, les autorités britanniques estime qu'il y a désormais 30 heures d'attente pour pouvoir saluer une dernière fois, le cercueil de la reine.