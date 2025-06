Prix de Diane : Christophe Soumillon et sa pouliche française Gezora remportent la 176e édition

Article Suggestions

Le Prix de Diane, le défi sportif le plus glamour de l'année hippique, se disputait ce dimanche à Chantilly et c'est le Belge Christophe Soumillon qui s'est imposé avec sa pouliche française, Gezora. Christophe Soumillon signe un troisième succès dans la course après ses victoires en 2004 et 2008.