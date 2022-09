Couleurs vives, sac à main... Que cachaient les habitudes vestimentaires d'Elizabeth II ?

Décédée jeudi dernier à l'âge de 96 ans, Elizabeth II était aussi la reine de l'élégance. Sacs à main, bijoux somptueux, la monarque se distinguait surtout grâce aux couleurs vives de ses tenues, sans oublier le chapeau assorti. Au fil des décennies, elle est parvenue à créer un style bien à elle, mais qui lui permettait aussi de faire passer des messages de manière subtile.

Si ses robes et tailleurs étaient plutôt simples, Elizabeth II a toujours aimé les couleurs. D'ailleurs, elle ne portait jamais de beige car elle ne voulait pas passer inaperçue, et permettre à ceux qui se déplaçaient pour la voir de la reconnaître de loin, en un simple coup d'œil. Le noir était également proscrit, car réservé aux moments de commémoration ou de deuil. Pour le reste, la reine est passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à tel point que certains la surnommaient la "Rainbow Queen".

En bleu et jaune après le vote en faveur du Brexit

En mai 2012, le magazine Vogue a même calculé, sur une année, les couleurs les plus portées par la reine : ainsi, 29% de ses tenues étaient bleues, 13% étaient fleuries, 11% vertes ou crèmes, et 10% violettes et roses. Plus rarement, la monarque portait du jaune, du rouge ou de l'orange. Reine du style, Elizabeth II n'a pourtant assisté à son premier défilé qu'en 2018, où elle était au premier rang pour découvrir les créations du styliste Richard Quinn, aux côtés de la papesse de la mode et rédactrice en chef du Vogue américain, Anna Wintour.

Outre le fait d'être reconnaissable, le choix de la couleur de ses tenues permettait aussi à la reine de faire passer des messages de manière subtile. Une nécessité, car la famille royale doit rester neutre et impartiale en toute circonstance. Souvent, les couleurs aidaient la reine à montrer sa sympathie pour les pays qui la reçoivent. Mais elles pouvaient aussi avoir une dimension bien plus politique.

En 2017, alors que le Brexit vient d'être voté, lorsqu'Elizabeth II prononce un discours devant le Parlement britannique dans une tenue bleu-roi, une jupe jaune et bleue, et avec un chapeau orné de fleurs jaunes, beaucoup y voient un signe de son soutien à l'Europe. Autre exemple : en 2011, la monarque se rend en Irlande pour une visite historique, durant laquelle elle rencontre la présidente irlandaise. Elle décide de porter un manteau vert, symbole du pays et des indépendantistes irlandais qui ne souhaitaient plus être sous le joug de la couronne britannique. Un geste marquant, qui montrait sa volonté de réconciliation avec le pays.

© Carl Court / POOL / AFP

Son sac, un accessoire qui lui permettait de faire passer des messages

Plus récemment, en 2020, la reine s'adresse à sa nation dans une rare interview télévisée en pleine pandémie de Covid. Ce jour-là, elle porte une robe vert émeraude, couleur de l'espoir, ainsi qu'une broche ornée de diamants et de turquoise. Ce bijou était un héritage et symboliserait la protection.

© BUCKINGHAM PALACE / AFP

Lors d'un événement plus joyeux, pour l'ouverture des Jeux olympiques de Londres en 2012, Elizabeth II est apparue (aux côtés de James Bond), dans une tenue de soirée rose pâle. Cette fois-ci, la monarque voulait surtout montrer sa neutralité, car la couleur n'apparaît sur aucun drapeau des pays participants.

Outre ses tenues, la reine ne se déplaçait jamais sans son sac à main de la maison de luxe anglaise Launer. Elle en aurait eu plus de 200 au cours de sa vie. Si le sac en cuir était toujours noir, elle s'en servait aussi pour faire passer des messages discrets à ses assistants. Au cours d'un déplacement, lorsque la reine déposait son sac à main au sol, cela signifiait qu'elle souhaitait mettre fin à une conversation. Et lorsqu'elle le passait d'une main à l'autre, c'est qu'elle souhaitait quitter les lieux très rapidement. Un message codé, mais bien compris par ceux qui l'accompagnaient, qui se dépêchaient alors de sortir Elizabeth II de la situation qui l'ennuyait.

Une chose est sûre, si personne n'oubliera Elizabeth II, ses tenues et son élégance resteront aussi encore longtemps dans les esprits.