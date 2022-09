Elisabeth II, une vie de reine en 10 dates

"La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi". C'est par ces quelques mots que le palais de Buckingham a annoncé le décès de la reine Elizabeth, jeudi à 19h30. La monarque, qui a régné pendant 70 ans sur le Royaume-Uni et le Commonwealth, a marqué le monde entier. On revient sur 10 dates clés de sa vie.

1936

La jeune princesse Elisabeth a 10 ans lorsque son oncle, le roi Edward VIII abdique. Son père devient alors le roi George VI et elle, héritière du trône.

1952

La princesse Elisabeth et son mari le prince Philip effectuent une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande à la place du roi, atteint d'un cancer du poumon. C'est lors d'une escale au Kenya que la jeune femme apprend la mort de son père. Elle devient reine du Royaume-Uni, de Grand-Bretagne et d'Irlande du nord et chef du Commonwealth. Elle est couronnée l'année suivante.

1957

Le grand-père de la reine Elisabeth, le roi George V, avait pris l'habitude de faire un discours diffusé à la radio à Noël. Le 25 décembre 1957, la jeune souveraine se met à la page et modernise l'exercice en prononçant son premier discours de Noël télévisé.

1977

La reine Elisabeth fête cette année-là ses 25 ans de règne. A cette occasion, le groupe punk Sex Pistols remanie à sa sauce l'hymne britannique God Save the Queen. Ils y chantent notamment que la reine n'est pas humaine, qu'elle représente un régime fasciste et qu'il n'y a plus de futur dans le rêve anglais. La chanson est bannie des radios et des télés mais réussit tout de même à se placer à la 2eme place des charts.

1992

La 40ème année du règne d'Elisabeth n'aura pas été de tout repos, c'est le moins qu'on puisse dire. La souveraine l'a même qualifiée, dans un discours, d'annus horibilis. Trois de ses enfants annoncent leur séparation cette année-là, dont le prince Charles et Lady Di. Le château de Windsor, son préféré, est partiellement détruit par un grave incendie.

1997

Le 31 août de cette année, la princesse Diana est victime d'un accident de la route mortel à Paris. Alors que le pays entier pleure la princesse, la reine reste enfermée dans son château de Balmoral. Sur l'insistance du Premier ministre Tony Blair, la reine accepte de rentrer à Londres et de s'adresser en direct à la télévision à ses sujets. Elle organisera même des funérailles princières pour son ex-belle-fille.

2002

Encore une année noire pour la reine. Elisabeth II fête ses 50 ans de règne mais n'a pas vraiment le coeur aux festivités. Début février, la princesse Margaret, sa soeur cadette adorée, meurt. Un mois plus tard, c'est la reine-mère, la mère de la souveraine, qui décède à l'âge de 101 ans.

2012

C'est la fête à Londres pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Et même la reine y participe. Les millions de téléspectateurs sont surpris de voir la souveraine jouer dans un petit film aux côtés de Daniel Craig, alias James Bond.

2020

Le monde entier est touché par le Covid. La reine, comme ses sujets, se confine pendant des semaines. Elle, qui ne prend que rarement la parole, prononce un discours télévisé plein d'espoir et de gratitude.

2022

Même si sa santé décline et qu'elle laisse de plus en plus son fils Charles assumer ses devoirs royaux, la reine fête ses 70 ans de règne. Les festivités sont toutefois ternies par l'absence de son époux, le prince Philip, mort un an avant.