Tennis : Ivan Ljubicic, directeur du haut niveau à la FFT, veut arrêter de gérer les équipes de France

Le Croate Ivan Ljubicic, directeur du haut niveau à la Fédération française de tennis (FFT), a dit mercredi avoir "présenté sa démission" d'une partie de son poste, celle de responsable des équipes de France, après le fiasco des JO, où aucun Français n'est présent en quart de finale, une première depuis 1996. "Aujourd'hui, je suis aussi responsable de l'équipe de France. J'ai dit (au président de la FFT, ndlr) que j'allais offrir la démission de cette position-là", a-t-il déclaré à la presse peu après l'élimination de Corentin Moutet en huitièmes de finale du simple, le dernier représentant français en lice.

"Les résultats sont catastrophiques. On ne peut pas dire autre chose que ça", a assumé l'ancien numéro 3 mondial devant les journalistes. Avant la France, qui n'a réussi à placer aucun représentant en quart de finale dans le tournoi olympique organisée chez elle, seules la Corée du Sud en 1988 et la Grèce en 2004 avaient fait de même en tant que pays organisateur.

"Je ne sais pas ce que le président va décider"

Dix joueurs et joueuses, six hommes et quatre femmes, étaient alignées au total pour la France dans tous les tableaux pour ces JO à Roland-Garros. "Le fait que quatre équipes de double n'ont jamais joué un match ensemble avant les Jeux olympiques, c'est difficile à comprendre. Je pense qu'il faut dire les choses. Il faut prendre la responsabilité. Je ne sais pas ce que le président va décider", a ajouté Ljubicic.

"Au niveau de la fédération, je reste", a-t-il toutefois précisé, son rôle étant plus élargie que la gestion des équipes de France. "J'ai zéro problème de continuer à aider les jeunes joueurs (...) tout ça. Je pense que je peux absolument aider beaucoup", a-t-il dit.

Après l'échec d'Atlanta en 1996, le tennis français avait toujours réussi à placer au moins un représentant en quarts de finale du tournoi olympique, avec une médaille de bronze à Sydney en 2000. Les Bleus n'ont plus ramené de médailles du tennis depuis les JO de Londres en 2012 (argent et bronze en double hommes).