Roland-Garros : la belle histoire de Varvara Gracheva, seule Française en huitièmes de finale

Déjà auteure de la meilleure performance de sa carrière en atteignant les huitièmes de finale de Roland-Garros, Varvara Gracheva retrouve la jeune et talentueuse Russe Mirra Andreeva, à l'expérience déjà riche du haut de ses 17 ans, pour viser encore plus haut. La gagnante de ce duel, qui se tiendra lundi après-midi sur le court Suzanne-Lenglen, pourrait retrouver ensuite l'une des grandes favorites du tournoi, la Bélarusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale.

"C'est chez moi ici"

Gracheva, c'est la belle histoire de cette édition 2024. Après sa qualification pour les huitièmes de finale, la jeune femme entonne la marseillaise avec le public français. Une évidence : "Bien sûr que je chante avec tout le monde ! J'ai adoré parce que ça veut dire que tout le monde m'accepte, c'est chez moi ici", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

D'origine russe, elle a été naturalisée française l'année dernière et dispute cette année son premier Roland-Garros sous pavillon tricolore. L'ancienne Russe connaît l'hymne français, maîtrise presque parfaitement la langue et savoure les spécialités de notre pays. "J'aime tout ! Le vin, le fromage, le champagne, c’est la vie !"

Varvara Gracheva aux Jeux olympiques 2024

Née à Moscou, Gracheva débarque en France à l'âge de 16 ans, à Cannes, dans l’académie de Jean-René Lisnard, aux premières loges pour observer son intégration. "C'est sa maman qui nous l’a confié. Un beau jour, elle a débarqué, on ne la connaissait pas. Huit ans et demi plus tard, on en est là. C’est un long parcours de vie, huit ans et demi, forcément, il s’est passé beaucoup de choses… Elle habite en France, elle paye ses impôts en France, ça paraissait naturel. Elle se sent bien dans ce pays", explique-t-il. Varvara Gracheva se plaît tellement qu'elle a gagné son ticket pour représenter la France aux Jeux olympiques cet été.