Droits TV : la LFP se prononce pour une rupture avec DAZN, le diffuseur refuse les conditions financières

Alors que les présidents des clubs de Ligue 1 étaient réunis en collège ce mardi par la Ligue de football professionnel (LFP), les dirigeants ont décidé de rompre le contrat avec DAZN à la fin de la saison. Le conseil d'administration de la Ligue a validé l'option. En revanche, le diffuseur a refusé les conditions financières de cette rupture.

Le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) française s'est prononcé mardi pour la rupture avec le diffuseur DAZN en fin de saison alors que les deux parties sont liées contractuellement au moins jusqu'en 2026, a appris l'AFP de sources proches des négociations.

Cependant, le diffuseur DAZN a refusé les conditions financières de cette rupture de contrat votées ce mardi par le conseil d'administration de la LFP pour la diffusion de la Ligue 1, a appris l'AFP de sources concordantes. La rupture de contrat votée par la LFP précisait que DAZN devait payer 140 millions pour la fin de saison et verser une indemnité comprise entre 110 et 125 millions d'euros pour la saison suivante, selon les sources. Ce différend devrait être tranchée devant les tribunaux.

Les deux parties étaient liées par un contrat portant sur 400 millions d'euros annuels pour la diffusion de 8 matchs par journée de Ligue 1 jusqu'en 2029 depuis le début de la saison, mais en l'état, le contrat initial permettait à l'une ou l'autre des parties d'en sortir à la fin de la saison 2025-26.

"Tromperie sur la marchandise"

Cette rupture financière de contrat, qui intervient après une longue période de tensions et de négociations, a été envoyée par la LFP à DAZN, qui devra la valider ou non dans les prochaines heures, a indiqué l'une des sources, précisant que c'est le médiateur désigné dans ce litige qui a fait cette proposition aux deux partenaires.

Réuni mardi depuis 17h30, le conseil d'administration de la LFP a voté majoritairement pour ce scénario, selon les sources, avec l'objectif de sortir le football français de l'impasse, sans certitude d'y parvenir. Depuis plusieurs semaines, ce médiateur mandaté par le tribunal de commerce de Paris tente de trouver un terrain d'entente entre les deux parties.

Le foot français continue d'évoluer dans un contexte de tensions de plus en plus vives entre la LFP et DAZN. La plateforme britannique de streaming sportif réclame en justice à la LFP 573 millions d'euros "pour manquement observé" et "tromperie sur la marchandise".

Encore 140 millions d'euros à payer

La plateforme, qui se plaint notamment des conditions d'exploitation difficiles liées au piratage et du manque de coopération de certains clubs pour mettre en valeur le "produit Ligue 1", a finalement versé à la LFP une partie de son échéance du mois de janvier (35 millions d'euros) qu'elle avait refusé dans un premier temps de payer.

Mais DAZN doit encore payer deux échéances les 30 avril et 30 juin prochains pour un total de 140 millions d'euros. Ce conflit amplifie l'inquiétude des équipes les plus fragiles sur le plan financier et ravive les dissensions entre les présidents de clubs au sujet de la stratégie de la Ligue et de son président, Vincent Labrune, dans le dossier des droits TV.