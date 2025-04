Dortmund-Barcelone, Real Madrid-Arsenal, Inter-Bayern : où voir ces quarts de finale retour de Ligue des champions ?

En parallèle du déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse d'Aston Villa pour le quart de finale retour de Ligue des champions mardi, les trois autres rencontres se disputent cette semaine, à savoir Dortmund-Barcelone, Real Madrid-Arsenal et Inter-Bayern. À quelle heure et sur quelle chaîne voir ces différentes parties ?

Les quarts de finale de la saison 2024-2025 de Ligue des champions rendent leur verdict cette semaine. Ces mardi et mercredi, les huit meilleures équipes de la scène européenne disputent leur match retour. Outre le PSG qui se déplace à Aston Villa (un article est consacré à ce match ici), le Borussia Dortmund retrouve le FC Barcelone ce mardi soir. Le lendemain, le Real Madrid affronte Arsenal et l'Inter Milan Milan défie le Bayern Munich. Certaines de ces équipes sont en bien meilleure posture que d'autres. Voici où et quand suivre ces différentes parties.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dortmund, "remontada" nécessaire contre Barcelone

Parmi les formations les plus mal embarquées figure le Borussia Dortmund, et de loin. Les Allemands ont subi une lourde défaite 4-0 au match aller contre le FC Barcelone au stade olympique Lluis Companys. Une situation qui rappelle celle, justement, des Barcelonais, qui avaient renversé le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale en 2017 lors de la désormais mythique "remontada" (défaite 4-0 à l'aller, victoire 6-1 et qualification au retour).

Borussia Dortmund-FC Barcelone Horaire : mardi 15 avril, coup d'envoi à 21 heures Chaînes : Canal+ Sport et Canal+ Live 2

Le Real Madrid en quête d'un exploit

C'est sans doute le match qui a le plus époustouflé les fans de football en Europe. Mardi dernier, en quarts de finale aller, Arsenal n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid de Kylian Mbappé à l'Emirates Stadium de Londres, avec une large victoire 3-0 ponctuée par les deux coups francs directs de l'Anglais Declan Rice. Dans un Santiago Bernabeu plein à craquer, les Madrilènes tenteront de renverser la vapeur, comme ils avaient si bien su le faire durant la saison 2021-2022.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Real Madrid-Arsenal Horaire : mercredi 16 avril, coup d'envoi à 21 heures Chaînes : Canal+ et Canal+ Live 1

Le défi du Bayern Munich à Milan

L'Inter Milan fait partie des outsiders de cette Ligue des champions. Marcus Thuram et les siens ont brillé la semaine dernière en venant s'imposer à l'Allianz Arena sur les terres du puissant Bayern Munich (2-1). Un seul petit but sépare les deux clubs, et avec la suppression de la règle du but à l'extérieur, rien n'est joué au Giuseppe-Meazza, dans l'antre des Interistes.