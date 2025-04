© Jean Catuffe / DPPI via AFP

Aston Villa-PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir ce quart de finale retour de la Ligue des champions ?

Aston Villa-PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir ce quart de finale retour de la Ligue des champions ? © Jean Catuffe / DPPI via AFP

Article Suggestions

Le Paris Saint-Germain a fait le plus dur. Au match aller, le club de la capitale s'est imposé par deux buts d'écart (3-1) au Parc des Princes et espère bien réitérer cette performance. Mais à Birmingham, et surtout en phase d'élimination directement de Ligue des champions, rien ne semble acquis jusqu'au coup de sifflet final.