Paris-Roubaix : enquête ouverte à Lille après le jet d'un bidon sur Mathieu van der Poel

Victime d'un jet de bidon alors qu'il roulait à 40 km/h lors de sa victoire dimanche sur Paris-Roubaix, Mathieu van der Poel, avec son équipe, a annoncé avoir porté plainte. Une enquête pour "violence avec arme" a été ouverte.

Le parquet de Lille a confirmé lundi à l'AFP avoir ouvert une enquête pour "violence avec arme" après le jet de bidon dont a été victime dimanche Mathieu van der Poel, pendant la course cycliste Paris-Roubaix, qu'il a remportée.

Selon des médias belges, un homme de 28 ans se présentant comme l'auteur du jet de bidon s'est spontanément présenté à la police lundi, dans la province de Flandre occidentale. Il aurait exprimé des regrets. L'homme était venu assister à la course avec un bus affrété par un fan club belge d'un autre coureur, le Slovène Matej Mohoric de l'équipe Bahrain Victorious, selon un communiqué de ce groupe publié sur ses comptes Facebook et Instagram.

La direction de ce dernier, appelé "Matej Matjes", assure que l'homme en question n'est pas membre de leur fan club, et qu'elle l'avait identifié et contacté dimanche soir pour lui dire de se présenter à la police. "Comme tout le monde, nous sommes dégoûtés par cet acte", a-t-il précisé.

"C'est comme recevoir une pierre dans la figure"

"C'est inacceptable. C'était un bidon plein, il pesait un demi-kilo et je roulais à 40 km/h. C'est comme recevoir une pierre dans la figure", avait déclaré Mathieu van der Poel après la course. "Nous sommes soulagés que Mathieu soit indemne et nous confirmons qu'en tant qu'équipe, nous déposerons une plainte officielle contre l'auteur de cet acte" a réagi lundi l'équipe du coureur, Alpecin-Deceuninck, dans un communiqué, parlant d'un "incident dangereux et inacceptable".

Selon les images de télévision, le champion néerlandais a été visé semble-t-il délibérément par un spectateur qui lui a lancé un bidon à la figure dans le secteur pavé de Templeuve, à environ 33 kilomètres de l'arrivée. Van der Poel avait déjà été visé par des crachats sur d'autres courses.

"Le mauvais comportement de quelques individus" menace "la sécurité de nos coureurs, gâche le plaisir et l'image des vrais passionnés de cyclisme et détourne l'attention des performances sportives", a insisté Alpecin-Deceuninck, invitant toutes les parties prenantes à mettre en oeuvre des mesures "proactives" pour empêcher les personnes "mal intentionnées" de s'infiltrer dans les courses cyclistes.