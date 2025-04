Marathon de Paris : deux sacres aux scénarios différents pour Biwott et Hirpa

Le Kényan Benard Biwott, en solitaire, et l'Ethiopienne Bedatu Hirpa, au finish, se sont tous deux imposés dimanche lors du marathon de Paris. Après une première moitié de course peu soutenue, une vingtaine de coureurs, dont les favoris, s'est détachée au 23e kilomètre, avant que Biwott ne mette un coup d'accélérateur fatal à ses poursuivants à 10 kilomètres de l'arrivée.

Sur une route pas encore complètement sèche et par un temps nuageux, le Kényan Benard Biwott, en solitaire, et l'Ethiopienne Bedatu Hirpa, au finish, se sont tous deux imposés dimanche lors du marathon de Paris. Après une première moitié de course peu soutenue, une vingtaine de coureurs, dont les favoris, s'est détachée au 23e kilomètre, avant que Biwott ne mette un coup d'accélérateur fatal à ses poursuivants à 10 kilomètres de l'arrivée.

Un sprint dans les derniers mètres

Largement en tête, le Kényan de 22 ans s'est même permis un sprint pour accélérer encore dans les derniers mètres, améliorer son record personnel (2 heures 5 minutes 25 secondes) et remporter son deuxième marathon en autant de participations, après celui de Francfort en octobre. Le Djiboutien Ibrahim Hassan, qui avait été le seul à suivre le Kényan sur son accélération, a franchi la ligne deuxième en 2 heures 6 minutes 13 secondes, devant un autre Kényan, Sila Kiptoo, qui explose son record personnel de près de deux minutes (2 h 06 min 21 sec).

Chez les femmes, dix coureuses se sont rapidement démarquées en tête. A huit kilomètres de l'arrivée, elles n'étaient plus que quatre (Dera Dida, Bedatu Hirpa, Angela Tanui et Magdalena Shauri) à pouvoir prétendre au sacre dans les rues parisiennes. Ce sont finalement les deux premières, Ethiopiennes, qui se sont joué le titre au finish dans un remake du marathon de Dubaï mi-janvier. Au bout de l'effort, Hirpa a lâché Dida dans les derniers 500 mètres, avant d'haranguer la foule lorsqu'elle a compris qu'elle ne serait pas rattrapée.

Sixième succès pour Casoli

A 25 ans, elle décroche donc son deuxième marathon de l'année, après celui de Dubaï, déjà devant Dida. Après avoir cédé dans les derniers mètres, sa compatriote a terminé en 2 heures 20 minutes 49 secondes. La coureuse kényane Angela Tanui se place elle à la dernière place du podium en 2 heures 21 minutes 7 secondes. Détentrice du record de l'épreuve à Paris depuis 2022, la Kényane Judith Jeptum Korir a fini pour sa part huitième (2 h 25 min 30 sec).

Dans la catégorie handisport, le Français Julien Casoli a gagné, à 42 ans, son sixième marathon de Paris en 1 h 33 min 03 sec en devançant lui aussi dans les 500 derniers mètres son compatriote, Thibault Daurat, qui participait à son tout premier marathon (1h 33 min 04 sec). Ils ont fait la course seuls en tête pendant plus de la moitié du parcours, après avoir lâché le Colombien Francisco Sanclemente (3e) et le Néerlandais Gert Schipper, vainqueur l'an dernier.

Pour le premier marathon dans les rues parisiennes depuis le "Marathon pour tous" des Jeux olympiques, quelque 55.000 participants ont couru les 42,195 kilomètres dans les rues de la capitale, dont la majorité d'entre eux (51%) s'élançait pour la première fois sur cette distance. Le parcours était sensiblement le même que l'an dernier avec un départ des Champs-Elysées, en direction du bois de Vincennes, avant que les engagés ne reviennent le long de la Seine vers le bois de Boulogne pour franchir la ligne d'arrivée non loin de l'Arc de Triomphe.