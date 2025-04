Paris-Roubaix : l'engouement au départ de la course, forte cette année de sa nouvelle star Tadej Pogacar

Pour la première fois de sa carrière, Tadej Pogacar, vainqueur à trois reprises du Tour de France, va prendre part à "l’Enfer du nord", les 260 kilomètres de la course Paris-Roubaix. De quoi rajouter de l’attente à une course considérée comme l’une des plus belles par les fans cyclistes, venus en nombre ce samedi à Compiègne pour la présentation des équipes.

L’engouement au départ de Paris-Roubaix et sa nouvelle star Pogacar. L’heure du grand départ approche pour les coureurs du Paris-Roubaix. 260 kilomètres de course les attend dont 55 uniquement de pavés. Et pour la première fois de sa carrière, Tadej Pogacar, vainqueur à trois reprises du Tour de France, va prendre part à "l’Enfer du nord".

"Une guerre du début jusqu'à la fin"

Considérée par beaucoup comme l'une des plus belles courses de vélo au monde, le Paris-Roubaix a été remporté ce samedi pour la première fois par une française, Pauline Ferrand-Prévot, la championne olympique française de VTT. De quoi rajouter de l’attente à la course masculine. Les fans de cyclisme sont venus en nombre à Compiègne pour la présentation des équipes.

Sur la ligne de départ juste en face du château de Compiègne, Grégory et Franck sont heureux de retrouver le Paris-Roubaix. "Si on enlève le Tour de France, c'est la plus belle course de l'année. C'est la plus belle classique, c'est là où il se passe le plus de trucs. C'est dans le nord, il y a les pavés, c'est dur, c'est des guerriers. C'est une guerre du début jusqu'à la fin", confient-ils, enthousiastes, au micro d'Europe 1.

Pour la première fois, le triple champion Tadej Pogacar va participer à la mythique course Paris-Roubaix, connue pour ses pavés. © Charles Bouchain / Europe 1

Vers un duel Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel ?

Et l'attraction cette année sur les pavés compiégnois s'appelle Tadej Pogacar. Le Slovène, triple vainqueur du Tour de France, va se frotter pour la première fois à "l'Enfer du Nord". Et pour l'apercevoir, Aurélien s'est glissé au premier rang. "Oh c'est un rêve ! Je l'ai déjà vu hier, il était dans son hôtel. Il a tout gagné, trois tours de France, un champion comme ça à Compiègne, c'est improbable", explique-t-il des étoiles dans les yeux.

Comme tous les fans, il imagine déjà un duel entre l'actuel champion du monde et Mathieu van der Poel, double tenant du titre. "J'espère qu'il y aura de l'action, j'espère ne pas avoir un des deux qui part à 70 kilomètres de l'arrivée. J'ai envie d'une bonne bataille jusqu'à la fin, un sprint final jusqu'au Vélodrome", complète Aurélien.

Et avant d'arriver au Vélodrome de Roubaix, il faudra pour les deux champions franchir les 30 secteurs pavés de la course qui débutera à Compiègne, ce dimanche à 11 heures.