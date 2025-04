Ligue des champions : le Real Madrid aura «plus que jamais» besoin de Mbappé pour renverser Arsenal, affirme Ancelotti

Balayé au match aller, le Real Madrid devra tout faire pour tenter de réaliser une nouvelle "remontada". En conférence de presse à la veille de recevoir Arsenal, le coach des madrilènes, Carlo Ancelotti, a déclaré que le Real Madrid "aura plus que jamais" besoin de Kylian Mbappé atteindre les demi-finales.

Corrigé 3-0 à l'aller à Londres, le Real Madrid aura "plus que jamais" besoin de son attaquant star Kylian Mbappé pour renverser Arsenal mercredi en quart de finale retour de la Ligue des champions, a estimé mardi son entraîneur Carlo Ancelotti.

Interrogé sur l'état d'esprit de l'attaquant français après son exclusion dimanche face à Alavés, l'entraîneur madrilène a répondu : "Il est touché, déçu de ce qui s'est passé. Mais il s'est bien entraîné, il est très motivé. Nous avons besoin de lui, car nous ne pouvons pas juste défendre, il faut que l'on marque des buts. Il a déjà beaucoup marqué depuis le début de la saison, et nous aurons plus que jamais besoin de ses buts demain", a-t-il estimé.

"Le Real Madrid a les ressources pour renverser cette situation"

Dos au mur, le technicien italien a exigé de ses hommes un match "sérieux", avec "du mental, du cœur et des c*******", pour réaliser une nouvelle folle remontée sur la scène européenne, en référence à une déclaration similaire du tennisman Carlos Alcaraz la veille.

"Le Real Madrid a les ressources pour renverser cette situation. Nous avons la qualité, l'implication, l'expérience et le soutien infaillible de nos supporters. On doit garder la tête froide et réaliser un match intense, avec plus de pression, plus de contrôle du match. La magie, ça n'existe pas", a-t-il assuré. Le milieu anglais Jude Bellingham, qui l'a précédé en conférence de presse, a assuré qu'il avait entendu le mot "remontada" au moins "un million de fois" depuis la claque du match aller.

"C'est une soirée taillée pour le Real Madrid, une nuit qui pourrait rentrer dans l'histoire. (...) Il n'y a pas grand-chose que ce club n'ait pas réalisé dans cette compétition, mais nous avons demain l'opportunité de faire quelque chose qui n'a jamais encore été fait pour la première fois (se qualifier après une défaite 3-0 à l'aller, NDLR)", a-t-il ajouté. "Nous savons que nous pouvons faire beaucoup mieux que la semaine passée, notamment dans l'engagement, dans le placement et en transition. C'est ce que nous souhaitons montrer demain", a conclu l'international anglais.