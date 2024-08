Paris 2024 : le judo au sommet, Marchand roi des bassins... Revivez jour par jour les 64 médailles françaises

C'est avec une certaine nostalgie que la France s'est éveillée ce lundi matin. Ça y est, les JO de Paris 2024, qui ont tenu l'Hexagone en haleine pendant deux semaines, sont terminés. Ces Jeux furent ceux de tous les superlatifs. D'abord époustouflants après ce spectacle d'ouverture déjà gravé dans les livres d'histoire, sublimés ensuite par la beauté des sites de compétition dressés au cœur de la capitale et enfin enivrants grâce aux performances de nos athlètes tricolores. Revivez jour par jour les exploits de nos olympiens.

27 juillet : Antoine Dupont achève sa quête d'or

Ils ont été la première attraction française de ces JO. Les Bleus du rugby à 7, au palmarès encore vierge, enregistraient un renfort de poids en la personne d'Antoine Dupont et devenaient ainsi un candidat crédible à l'or olympique. Une quête ultime que les hommes de Jérôme Daret ont accomplie avec brio en terrassant les Fidji (28-7), double champions olympiques en titre, en finale dans un Stade de France incandescent.

ILS L'ONT FAIT !!! L'équipe de France est CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE RUGBY À 7 !



ILS L'ONT FAIT !!! L'équipe de France est CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE RUGBY À 7 !

Plus tôt dans la journée, le judo entammait sa formidable moisson avec, en guise d'hors d'oeuvre, une médaille de bronze pour Shirine Boukli (-48kg) avant que Luka Mkheidze n'enfile de l'argent autour du cou dans la catégorie des moins de 60kg. Enfin, sous la sompteuse verrière du Grand-Palais, Auriane Mallo-Breton, en argent à l'épée, lançait à merveille la quinzaine de l'escrime tricolore, toujours grand pourvoyeur de médailles aux JO.

28 juillet : Léon Marchand débute sa razzia, Ferrand-Prévot conjure le mauvais sort

À cet instant, Léon Marchand, bien que grandissime favori de la majorité des courses sur lesquelles il était alignée, n'imaginait peut-être pas devenir, à seulement 22 ans, l'un des plus grands olympiens de l'histoire du sport français. Le public de Paris La Défense Arena a pu, ce dimanche 28 juillet, assister à la première étape de cette ruée vers l'or avec ce 400m quatre nages remporté haut la main en déboulonnant, au passage, le record olympique de Michael Phelps. La couleur était annoncée.

Léon Marchand est ! Le Français se pare d'or sur 400m 4 nages, record olympique à la clé !

Un peu plus tôt dans la journée, c'est la vététiste Pauline Ferrand-Prévot qui décrochait enfin l'or olympique après lequel elle courrait depuis 12 ans. Au terme d'une course survolée, la Tricolore de 32 ans glanait la couronne suprême, la seule qui manquait à son palmarès. On notera également la jolie médaille de bronze obtenue par Amandine Buchard (-52kg) en judo ainsi que l'argent de Yannick Borel (35 ans) à l'épée, sa première médaille individuelle aux Jeux.

29 juillet : Gestin en or en canoë, une finale 100% française en sabre

Sous les yeux de son illustre prédécesseur, Tony Estanguet, Nicolas Gestin est devenu, à 24 ans, champion olympique de canoë slalom alors que le Français Victor Koretzky a dû se contenter de la médaille d'argent en VTT cross-country après la folle remontée du Britannique Tom Pidcock dans un finish houleux.

NICOLAS GESTIN EST CHAMPION OLYMPIQUE !



Quelle finale du Français qui a survolé la concurrence en canoë-kayak slalom !



NICOLAS GESTIN EST CHAMPION OLYMPIQUE !

Quelle finale du Français qui a survolé la concurrence en canoë-kayak slalom !

Même métal pour Joan-Benjamin Gaba en judo, mais aussi pour les Bleus du tir à l'arc et du concours complet en équitation.

#Paris2024 | JOAN-BENJAMIN GABA prend la médaille d'argent



Le Français tombe au bout du bout de la finale en -73 kg il s'agit de la 14e médaille au total pour la délégation française malgré la déception du Français



Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiBmfSpic.twitter.com/Lnkkv5y2Ot — francetvsport (@francetvsport) July 29, 2024

Une journée conclue en apothéose par une finale 100% française en sabre féminin entre Manon Apithy-Brunet, sacrée championne olympique, et Sara Balzer, médaillée d'argent.

30 juillet : Agbegnenou se console, les épéistes françaises en argent

Elle semblait promise au plus précieux des métaux. Championne olympique en titre, Clarisse Agbegnenou, devenue maman entre temps, a été surprise en demi-finale par la Slovène de 27 ans Andreja Leski, 7e mondiale. Un coup sur la tête dont elle a su rapidement se relever pour faire chuter en 1 min 30 l'Autrichienne Lubjana Piovesana et grimper sur la troisième marche du podium.

️ "Il y a un moment où j'ai douté, mais la fin est tellement belle" : la réaction de Madame Clarisse Agbégnénou après le nouveau titre olympique par équipes de l'équipe de France de judo

Dans la soirée, les épéistes françaises s'inclinaient d'un cheveu en finale face à l'Italie mais s'emparaient tout de même de la médaille d'argent.

31 juillet : dans le sillage de Marchand, une journée très prolifique

C'est ce mercredi 31 juillet que Léon Marchand a façonné un peu plus sa légende. Une deuxième médaille d'or sur le 200m papillon puis une troisième à peine une heure plus tard sur la même distance en brasse. La machine était déjà impossible à arrêter.

Toujours dans le bassin de Paris La Défense Arena, Anastasia Kirpichnikova, née russe mais naturalisée française en 2023, terminait 2e de la finale du 1.500m nage libre, juste derrière l'inatteignable américaine Katie Ledecky.

Plus tôt dans la journée, une autre Marseillaise a retenti grâce à la triathlète Cassandre Beaugrand, sacrée championne olympique tandis que son homologue Léo Bergère se parait de bronze. Métal identique pour Anthony Jeanjean en BMX freestyle, Maxime-Gaël Ngayap Hambou en judo et pour les sabreurs français en escrime.

1er août : le prodige Titouan Castryck confirme son statut

Il n'a pas fait résonner la Marseillaise sur la base nautique de Vaires-sur-Marne mais le jeune Titouan Castryck (19 ans) aura néanmoins fait vibrer les supporters tricolores sur l'épreuve du kayak-slalom. Le Breton s'incline en finale et offre à la France une jolie médaille d'argent.

#Paris2024 | TITOUAN CASTRYCK EN ARGENT SUR LE KAYAK SLALOM !!



TITOUAN CASTRYCK EN ARGENT SUR LE KAYAK SLALOM !!

Quelle performance du français qui devient vice-champion olympique à seulement 19 ans !!

2 août : Marchand et Riner (encore) sur le toit de l'Olympe, triplé historique en BMX

L'histoire du sport olympique français s'est écrite ce vendredi 2 août à la Paris La Défense Arena. En triomphant sur le 200m quatre nages, Léon Marchand est devenu le premier athlète tricolore à remporter quatre médailles d'or en individuel au cours d'une même édition.

Léon s'offre une quatrième médaille d'or !



Léon s'offre une quatrième médaille d'or !

Le prodige français s'impose sur le 200m 4 nages

Dans l'enceinte habituelle du Racing 92 transformée en piscine olympique, le vétéran Florent Manaudou s'est lui aussi signalé en arrachant la médaille de bronze sur le 50m nage libre. La dernière danse olympique d'un grand champion.

Avant cela, un autre monstre sacré du sport français faisait tomber la foudre sur la tatami de l'Arena Champs-de-Mars. Vainqueur en finale des plus de 100kg, Teddy Riner est devenu le judoka le plus titré de l'histoire de son sport. Et a remporté sa troisième médaille d'or olympique en individuel après Londres et Rio.

#Paris2024 MAIS OUI TEDDY ! TU L’AS FAIT ! TU L’AS, TA MÉDAILLE D’OR !



LE PATRON EST DE RETOUR SUR LE TOIT DE L’OLYMPE !



MAIS OUI TEDDY ! TU L'AS FAIT ! TU L'AS, TA MÉDAILLE D'OR !

LE PATRON EST DE RETOUR SUR LE TOIT DE L'OLYMPE !

TEDDY RINER, CHAMPION OLYMPIQUE !

Pour Romane Dicko - qui ne visait rien d'autre que l'or - l'immense déception a laissé place à la consolation. En larmes sur le tatami, la Française de 24 ans a su se remobiliser pour ravir le bronze la Brésilienne Beatriz Souza. Dans le splendide écrin de Versailles, ça passe tout juste pour les Bleus en saut d'obstacle, mais c'est bien une médaille de bronze qu'enfilent autour du cou les cavaliers Simon Delaistre, Vincent Epaillard et Olivier Perreau.

À 800km de là, dans la Marina de Marseille, Charline Picon, déjà sacré à Rio il y a huit ans, et Sarah Steyaert, sortie de sa retraite sportive, offraient à la France une belle médaille de bronze en voile 49er FX.

Cette prolifique journée s'est ensuite achevée par un improbable et extraordinaire triplé en BMX Racing. Trois Français sur le podium : Joris Daudet en or, Sylvain André en argent et Romain Mahieu en bronze. Il faut remonter à 1924 et aux Jeux de... Paris pour trouver trace d'un tel exploit.

#Paris2024 | MAIS OUI ILS L'ONT FAIT : LE TRIPLÉ FRANÇAIS EN BMX RACING !



JORIS DAUDET, SYLVAIN ANDRÉ ET ROMAIN MAHIEU EN OR, ARGENT ET BRONZE, C'EST COMPLÈTEMENT DINGUE !



MAIS OUI ILS L'ONT FAIT : LE TRIPLÉ FRANÇAIS EN BMX RACING !

JORIS DAUDET, SYLVAIN ANDRÉ ET ROMAIN MAHIEU EN OR, ARGENT ET BRONZE, C'EST COMPLÈTEMENT DINGUE !

3 août : les judokas français au firmament

Incontestablement l'un des temps forts de cette quinzaine olympique. Face au Japon, alors que les Bleus et les Japonais disputaient une finale particulièrement accrochée (3-3), un tirage au sort est effectué, comme le veut la tradition, pour déterminer qui disputera le combat décisif. Le hasard choisit la catégorie des lourds et c'est donc sur les larges épaules de Teddy Riner que reposent les espoirs d'or tricolore. Et le colosse guadeloupéen ne faiblira pas face au valeureux Tatsuru Saito pour offrir aux Bleus le plus précieux des métaux.

#Paris2024 | OUIIIIII LE IPPON DE TEDDY RINER !!! LA FRANCE PREND L'OR AU JUDO PAR ÉQUIPE !!



OUIIIIII LE IPPON DE TEDDY RINER !!! LA FRANCE PREND L'OR AU JUDO PAR ÉQUIPE !!

Alors qu'ils étaient menés 3-1, les Français ont tout retourné dans cette finale et créent l'exploit en gardant leur titre après Tokyo en 2021 !

Cette journée fut également celle de Valentin Madouas et Christophe Laporte en cyclisme sur route, respectivement 2e et 3e de cette course dominée par le Belge Remco Evenepoel, mais aussi de Lisa Barbelin, en bronze au tir à l'arc.

Sur l'épreuve du pistolet à 25m, la Française Camille Jedrzejewski s'empare de l'argent. La consécration n'était pas si loin puisque la Tricolore s'est inclinée dans un tir de départage face à la Sud-Coréenne Yang Jiin, alors qu'elles étaient à égalité 37-37.

4 août : Lebrun en bronze, les nageurs français aussi

Logiquement battu par Fan Zhendong en demi-finale, le phénomène Félix Lebrun (17 ans) s'est consolé ce dimanche 4 août en décrochant une jolie médaille de bronze aux dépens du Brésilien Hugo Calderano, devenant ainsi le deuxième pongiste français à remporter une médaille olympique, 32 ans après Jean-Philippe Gatien.

#Paris2024 | "Un rêve depuis que je suis petit"



La réaction pleine d'émotions et de joie de Félix Lebrun après sa médaille de bronze.



"Un rêve depuis que je suis petit"

La réaction pleine d'émotions et de joie de Félix Lebrun après sa médaille de bronze.

De leur côté, les nageurs tricolores ont dû s'incliner face aux Américains et aux Chinois mais montent tout de même sur la 3e marche du podium, tout comme les fleurettistes français, dernière breloque pour la délégation tricolore en escrime.

5 août : Angèle Hug en argent au kayak cross

L'une des nouveautés de ces JO de Paris 2024 a donc offert à la France une belle médaille d'argent glanée par Angèle Hug (24 ans), derrière l'Australienne Noemie Fox. De quoi conclure avec brio une jolie quinzaine pour le sport nautique français après l'or de Nicolas Gestin en canoë et l'argent du jeune Titouan Castryk en kayak.

#Paris2024 | Le podium d'Angèle Hug médaillée d'argent en kayak-cross



Le podium d'Angèle Hug médaillée d'argent en kayak-cross

Un peu plus tard, moment historique sur la place de la Concorde avec la première médaille française aux Jeux pour le basket 3x3. Les Bleus sont même passés à un cheveu de l'or avec cette défaite d'un point en prolongations face aux Pays-Bas.

Mardi 6 août : le surf français au firmament

À plus de 16.000 km de la métropole, dans la nuit de lundi à mardi, heure de Paris, une Marseillaise retentit sur la plage paradisiaque de Teahupo’o à Tahiti. Kauli Vaast, l’enfant du pays, réalise une prestation parfaite pour s’adjuger une médaille d’or devant les siens, sur la terre qui l’a vu naître.

Quelques minutes plus tard, c’est l’expérimentée Johanne Defay (30 ans) qui ponctue sa riche carrière d’une belle médaille de bronze et hisse un deuxième drapeau bleu blanc rouge sur le podium polynésien.

Mercredi 7 août : des boxeurs en argent, un bronze « benef » pour Cyrian Ravet

La séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux. En apprenant de la bouche d’un journaliste d’Eurosport le forfait de son adversaire, synonyme de médaille de bronze en taekwondo, Cyrian Ravet, 21 ans, a réagi de façon aussi déconcertante qu’amusante. « Ah ouais ? Let’s goooo, c’est vrai ? », lance-t-il d’abord avant de lâcher un improbable « bah bénéf ». Une breloque effectivement bénéfique pour le palmarès du jeune homme et pour le bilan français de ces Jeux olympiques.

️ "Ça faisait 10 minutes qu'on me baratinait"



Sur le plateau de MPO, Cyrian Ravet revient sur sa réaction déjà mythique à l'annonce de sa médaille de bronze au micro d'Eurosport #BahBenef



️ "Ça faisait 10 minutes qu'on me baratinait"

Sur le plateau de MPO, Cyrian Ravet revient sur sa réaction déjà mythique à l'annonce de sa médaille de bronze au micro d'Eurosport #BahBenef

Dans la soirée, c’est sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros qu’il fallait se trouver pour voir des Français briller (oui oui). Hélas, ni Djamili Aboudou (+92kg, médaillé de bronze), ni Sofiane Oumiha (-63,5kg, en argent) ne sont parvenus à aller chercher la récompense suprême.

Jeudi 8 août : La consécration pour Thomas, Bennama se contente de l’argent

Le cyclisme sur piste n’avait pas rapporté de médaille d’or pour la France aux Jeux depuis 24 ans. Une disette brillamment interrompu jeudi 8 août par Benjamin Thomas sur l’omnium. De quoi rapprocher la France du record de médaille d’or d’Atlanta 1996.

Pour Lauriane Nolot, en kite-foil, la deuxième place obtenue ce jeudi donne à cette médaille d’argent un goût amer. Victime d’une chute en finale, alors qu’elle survolait l’épreuve, la Toulonnaise de 25 ans laisse la médaille d’or à l’Anglaise Eleanor Aldridge.

La 52e médaille des Bleus est pour Lauriane Nolot pic.twitter.com/M3Ozcd84HR — Equipe France (@EquipeFRA) August 8, 2024

Dans la soirée, sur le central de Roland-Garros, Billal Bennama affrontait l’Ouzbek Hasanboy Dusmatov pour tenter de briser le plafond de verre de la boxe tricolore. Mais c’est d’une médaille d’argent qu’il faudra à nouveau se contenter, l’or revenant à ce combattant de poche (1,56m) déjà sacré à Rio dans cette catégorie des moins de 51kg.

Vendredi 9 août : les footballeurs battus dans un duel épique, les pongistes s’octroient le bronze

Nouvelle coqueluche du public tricolore, Félix Lebrun a apporté à la délégation tricolore sa première médaille de bronze en tennis de table par équipe depuis 1992. Une breloque en bronze, glanée face aux Japonais grâce à une victoire décisive de cet adolescent de 17 ans à l’avenir radieux.

Pour l’autre temps fort de cette journée, il fallait prendre la direction du parc des princes où les Bleus de Thierry Henry visait la médaille d’or face à l’Espagne. Dans un match à rebondissements, ponctué d’une remontada française pour arracher les prolongations (3-3), c’est finalement la Rojita qui aura le dernier mot et s’imposera 5-3 après 120 minutes d’un duel homérique. Les Bleus du foot remportent malgré tout la première médaille olympique de la discipline aux JO depuis 1984.

Samedi 10 août : Les volleyeurs invincibles, Laurin dans l’histoire

Depuis Tokyo, où ils s'étaient couverts d'or à la surprise générale, les Bleus ont confirmé leur retour au sommet du volley mondial. Favoris à leur propre succession, les hommes d’Andrea Giani n’ont pas fait dans la dentelle en finale face à la Pologne (3-0) pour égaler le record d’Atlanta avec une 15e médaille d’or.

Un record qui sera même battu dans la soirée grâce à l’or historique glané par Althéa Laurin, première championne olympique de l’histoire du taekwondo français.

#Paris2024 | ENOOOOOOOORME !! ALTHÉA LAURIN EN OR AU TAEKWONDO !!



Elle remporte la 16e médaille d’or pour la délégation française et bat le record d’Atlanta !!



BRAVO ALTHÉA !! pic.twitter.com/LItxAw4YAt — francetvsport (@francetvsport) August 10, 2024

Au rang des déceptions, figurent en revanche les handballeuses, tenantes du titre, mais largement dominées en finale face à la Norvège (29-21). Pour les basketteurs - dont le fabuleux parcours n’était pas franchement attendu - la marche était un poil trop haute face aux États-Unis d’un Stephen Curry déconcertant d'adresse à 3 points. Défaite 98-87 pour les hommes de Vincent Collet.

Quelques minutes plus tôt, sur la piste du stade de France, Cyréna Samba-Mayela a sauvé l’honneur de l’athlétisme français, orphelin de Kevin Mayer, et qui semblait se diriger vers un 0 pointé. Grâce à un départ canon, la Francilienne de 23 ans s’offre une très appréciable médaille d’argent.

- . On a cru à l'or, mais ça reste une magnifique médaille d'argent pour Cyréna Samba-Mayela, en larmes après l'arrivée



- . On a cru à l'or, mais ça reste une magnifique médaille d'argent pour Cyréna Samba-Mayela, en larmes après l'arrivée

Enfin le breakdance, nouveauté du programme olympique de Paris 2024, apporte à la France une médaille d’argent grâce à B-boy Dany Dann, battu en finale par le Canadien Phil Wizard.

Dimanche 11 août : les basketteuses à un cheveu de l’exploit

Pour l’ultime épreuve de ces Jeux, tous sports confondus, on promettait l’enfer aux joueuses de Jean-Aimé Toupane face aux invincibles américaines. Rien n’en fut. Nos Tricolores ont tenu la dragée haute aux championnes olympiques en titre pour ne s’incliner que d’une petite unité (67-66). L’exploit était si proche…

"Qu'est-ce qu'on est fier d'être français !" : jusqu'au bout, les Bleues ont embêté les Américaines, sacrées championnes olympiques pour un petit point (67-66)

L’argent, c’est également le métal obtenu par Élodie Clouvel au pentathlon moderne, comme à Tokyo voici trois ans. La délégation tricolore termine cette quinzaine avec 64 médailles, dont 16 en or, et se classe au 5e rang du tableau des médailles. Le contrat est rempli.