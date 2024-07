JO Paris 2024 : le Français Nicolas Gestin champion olympique de canoë slalom !

Le Français Nicolas Gestin est devenu, à 24 ans, champion olympique de canoë slalom sous les yeux de Tony Estanguet, patron du comité d'organisation de Paris-2024 et légende de la discipline, lundi à Vaires-sur-Marne. Nicolas Gestin a apporté à la France sa quatrième médaille d'or. Le Breton, vice-champion du monde 2023 de C1, a devancé le Britannique Adam Burgess (2e) et le Slovaque Matej Benus (3e), relégués à plus de cinq secondes.

Des qualifications impériales

Gestin avait frappé les esprits dès les qualifications qu'il avait survolées en signant à chaque fois un sans-faute et le meilleur chrono des deux manches. Dans une ambiance survoltée rappelant celle d'un stade de football, il a récidivé lundi en demi-finale, en reléguant son premier poursuivant, l'Espagnol Miquel Trave, à plus de trois secondes.

Rebelote en finale : parti en 12e et dernière position pour la manche la plus importante de sa jeune carrière, il n'a pas craqué et a réussi un nouveau sans-faute pour la plus grande joie des 12.000 spectateurs qui ont longuement scandé son prénom une fois la ligne d'arrivée franchie.

Sur le bassin de Vaires-sur-Marne, où il s'entraîne depuis son ouverture en 2019, il y avait Gestin, qui disputait ses premiers JO, et les autres. Le Slovène Benjamin Savsek, sacré à Tokyo il y a trois ans et champion du monde en titre, a fini en 11e position. Gestin est le troisième Français à remporter le titre olympique en C1 après Tony Estanguet (2000, 2004, 2012) et Denis Gargaud (2016). Depuis que le slalom a définitivement rejoint le programme olympique en 1992, la France a remporté cinq des neuf titres en C1 masculin.

Pas issu d'une famille reconnue dans le canoë-kayak

À la différence de la plupart de ses partenaires en équipe de France, Gestin n'est pas issu d'une famille impliquée de longue date dans le canoë-kayak. Il a découvert la discipline à 7 ans, à l'instigation d'une assistante maternelle qui s'occupait de lui, et s'est vite fait un nom en Bretagne grâce à ses victoires dans les compétitions départementales et régionales.

Son ascension vers les sommets olympiques a été linéaire : double champion des moins de 23 ans, il a terminé la saison 2022 avec le statut de numéro 1 mondial et a remporté sa première médaille en individuel dans un grand rendez-vous l'année d'après, l'argent des Mondiaux.

Pour décrocher son billet pour les JO-2024, il a notamment envoyé à la retraite un grand nom de la discipline, Denis Gargaud, champion olympique 2016 et champion du monde 2011. Gestin, féru de préparation physique et considéré comme l'un des céistes les plus puissants du circuit, poursuit des études d'urbanisme.