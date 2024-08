Voile : Lauriane Nolot décroche la médaille d'argent en kite-foil

La Française Lauriane Nolot, qui visait le titre, n'a pu décrocher que la médaille d'argent jeudi à Marseille en kite-foil, discipline qui faisait son entrée au programme olympique lors des Jeux de Paris. Lors des finales, la Varoise de 25 ans, double championne du monde en titre, a été devancée dans la rade de Marseille par la Britannique Eleanor Aldridge. Nolot avait fini en tête de la phase préliminaire, à égalité de points avec Aldridge.

Lauriane Nolot en argent en kitefoil !



Petite déception pour la Française puisque la Britannique Eleanor Aldridge a remporté les deux régates finales pour priver Lauriane Nolot du titre.



August 8, 2024

Un goût légèrement amer

La Néerlandaise Annelous Lammerts a décroché le bronze. Cette déception vient ternir encore un peu plus le bilan de la voile française, qui termine ces JO disputés à domicile avec deux récompenses seulement, l'argent de Nolot et le bronze décroché en début de compétition par Charline Picon et Sarah Steyaert en 49er FX.

L'objectif fixé par la fédération française était de faire "mieux qu'à Tokyo", où les Bleus avaient obtenu deux médailles d'argent et une de bronze. Il s'agit par ailleurs de la 52e médaille de la délégation tricolore