JO-2024 Tir à l'arc: Lisa Barbelin médaillée de bronze de l'épreuve individuelle

La Française Lisa Barbelin a décroché la médaille de bronze de l'épreuve individuelle olympique en dominant, en petite finale, la Sud-Coréenne Jeon Hun-young (6-4), ce qui apporte la 38e médaille de la délégation française aux JO-2024.

La première médaille du tir à l'arc français féminin en individuel depuis 2008

Battue en demie par la Sud-Coréenne Nam Su-hyeon (6-0), Barbelin a réussi à se remobiliser quelques minutes plus tard pour s'imposer et apporter la première médaille du tir à l'arc français féminin en individuel depuis le bronze de Virginie Arnold, Bérengère Schuh et Sophie Dodemont par équipes à Pékin-2008. Dans son match pour le bronze, la Française a remporté les première, troisième et cinquième manches (28-27, 28-26 et 28-27) pour s'assurer la victoire sous les ovations des 8.000 spectateurs de l'arène sur l'esplanade des Invalides affectée d'un vent légèrement tourbillonnant.

Lisa Barbelin a été miraculée en quarts de finale, quand elle a dominé l'Indonésienne Diananda Choirunisa 6 à 5 au tir de barrage. Devant toute la rencontre, Choirunisa avait la flèche de la qualification avec un 7 et elle s'est complètement ratée avec un 5. Sur la flèche en or, Barbelin a touché le 10 quand l'Indonésienne n'a fait que 8. L'archère de 24 ans s'était ouvert le tableau mercredi, en éliminant la Chinoise Yang Xiaolei, troisième du tour de classement jeudi et lauréate de la dernière étape de Coupe du monde avant les Jeux à Antalya fin juin, en s'imposant en 16es de finale (6-2).