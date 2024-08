EN DIRECT - JO 2024 : la judoka Romane Dicko battue en demies, au tour de Teddy Riner

Ils "pèsent" six titres olympiques et plus de 20 titres mondiaux en individuel à eux trois : la France abat vendredi aux Jeux de Paris son brelan d'as, le judoka Teddy Riner ainsi que les nageurs Florent Manaudou et Léon Marchand en quête d'un nouvel or.

Pour le moment, Teddy Riner a été qualifié pour les demi-finales, tout comme la judoka Romane Dicko. Par un curieux hasard de calendrier, cette dixième journée de compétition aux JO sera également pimentée par deux France-Argentine brûlants : en football pour un quart de finale vingt mois après la finale du Mondial 2022 au Qatar ; en handball dans un match décisif pour accéder aux quarts.

Les principales informations à retenir : Romane Dicko, battue en demi-finale, jouera le bronze

Les cavaliers français en bronze au saut d'obstacles par équipes

Médaille de bronze en 49er FX pour le duo français Charline Picon/Sarah Steyaert

Battu en demi-finales, le pongiste Félix Lebrun disputera la médaille de bronze

Léon Marchand et Florent Manaudou attendus de pied ferme ce vendredi soir

Maxime Grousset s'est qualifié vendredi en demi-finales du 100 m papillon

L'équipe de France de BMX Racing vise un triplé doré au stade de Saint-Quentin-en-Yvelines

Romane Dicko battue en demi-finale, la judoka jouera le bronze

Les cavaliers français en bronze au saut d'obstacles par équipes

Les cavaliers français Simon Delestre, Olivier Perreau et Julien Epaillard (7 points) ont décroché la médaille de bronze du saut d'obstacles par équipes aux Jeux olympiques de Paris, derrière la Grande-Bretagne en or (2 pts) et les Etats-Unis (4 pts) en argent, vendredi. Les Français ont terminé avec un total de sept points, autant que les Néerlandais, mais ont bouclé les trois passages en 238,12 secondes, contre 238,69, assurant la médaille de bronze pour un peu plus d'une demi-seconde. Il s'agit de la 29e médaille de la délégation française depuis le début des Jeux.

#Paris2024 | La France en bronze en saut d’obstacles par équipe !



Avec 7 points de pénalité, les Bleus terminent derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis.



À suivre en direct sur : https://t.co/hHHwOiAOqkpic.twitter.com/MoABrO4sC2 — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

La boxeuse taïwanaise Lin, l'une des deux combattantes au cœur d'une controverse sur le genre, qualifiée pour les quarts

La Taïwainaise Lin Yu-ting (-57 kg), l'une des deux combattantes au coeur d'une controverse sur le genre dans le tournoi olympique de boxe, s'est qualifiée vendredi pour les quarts de finale, en battant l'Ouzbèke Sitora Turdibekova. La veille, la victoire éclair de l'Algérienne Imane Khelif par abandon de son adversaire italienne Angela Carini avait suscité une polémique internationale, suscitant notamment la réaction de la Première ministre italienne.

Carlos Alcaraz se hisse en finale du tournoi olympique de tennis

L'Espagnol Carlos Alcaraz (3e mondial) s'est tranquillement qualifié vendredi à Roland-Garros pour la finale du tournoi olympique, grâce à sa victoire en deux sets face au Canadien Félix Auger-Aliassime (19e mondial) 6-1, 6-1. Il affrontera dimanche pour la médaille d'or le vainqueur de la deuxième demi-finale en fin de journée (19 heures) entre l'Italien Lorenzo Musetti (16e mondial) et le Serbe Novak Djokovic (2e mondial), inquiet après avoir ressenti jeudi une douleur au genou droit.

© Miguel MEDINA / AFP

Golf : Matthieu Pavon mal embarqué, Victor Perez à -5

Le Français Matthieu Pavon, qui espérait une médaille voire plus pour ces JO à domicile, a sans doute annihilé toute chance après une très mauvaise journée vendredi au 2 tour du tournoi olympique, finissant à quatre coups au-dessus du par, 58e du classement avant la fin du 2e jour. Après un premier tour déjà très moyen jeudi, fini dans le par, Mathieu Pavon, 23e au classement mondial, a sombré vendredi sur le parcours du Golf national. L'autre Français, Victor Perez, reste lui en course pour une médaille avec une marque totale de -5 avant le 3e tour.

#Paris2024 | ⛳️ ️ Victor Perez termine sa journée en -5



Le Français termine sur un 6e birdie et reste en course pour le 3e tour qui se disputera demain



Le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZOpic.twitter.com/pxW7PWWUlG — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

La Biélorussie décroche sa première médaille

La Biélorussie, interdit de JO en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a remporté sa première médaille des Jeux de Paris, vendredi avec l'argent de Viyaleta Bardzilouskaya, sous bannière neutre, en trampoline femmes. La gymnaste de 19 ans fait partie d'une trentaine de sportives et sportifs biélorusses mais aussi russes autorisés par le Comité international olympique à participer aux JO de Paris, invités en tant que "athlètes individuels neutres" (AIN). La médaille d'or a été décrochée par la Britannique Bryony Page.

Les épéistes français en demi-finale par équipes

Les épéistes français ont rejoint vendredi les demi-finales de l'épreuve par équipes des Jeux olympiques de Paris en disposant de l'Egypte (45-39) en quarts. La bande de Yannick Borel, déjà médaillé d'argent en individuel, et du champion olympique de Tokyo Romain Cannone, doit entrer en piste pour une place en finale à 15h50 contre la Hongrie du champion du monde 2023 Mate Koch. En cas de victoire, l'escrime française égalerait sa moisson historique de 1996 et 1992, à savoir sept médailles.

Premiers au classement mondial, les épéistes français sont favoris au titre olympique qu'ils ont confisqué de 2008 à 2016 avant l'accident de Tokyo avec une défaite d'entrée et d'une touche (45-44) face aux Japonais, sacrés ce jour-là.

Voile : médaille de bronze en 49er FX pour le duo français Charline Picon/Sarah Steyaert

Les Françaises Charline Picon et Sarah Steyaert ont décroché, vendredi à Marseille, la médaille de bronze en dériveur 49er FX, derrières les équipages néerlandais et suédois. Il s'agit de la troisième médaille olympique de Charline Picon (39 ans), qui en avait déjà obtenu deux en planche à voile, l'or à Rio en 2016 et l'argent en 2021 à Tokyo. C'est en revanche la première médaille pour Sarah Steyaert (37 ans).

#Paris2024 | La joie démonstrative de Charline Picon et Sarah Steyaert.



La paire française décroche le bronze en voile à Marseille. C'est la 28e médaille pour la délégation française



Les Jeux Olympiques en direct : https://t.co/hHHwOiAOqkpic.twitter.com/Qyn97S3fgL — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

Les handballeurs français joueront leur qualification dimanche

L'équipe de France de handball a remporté vendredi contre l'Argentine (28-21) son premier match du tournoi olympique après deux défaites et un nul et jouera sa qualification pour les quarts de finale dimanche contre la Hongrie. Les Bleus, champions olympiques en titre, reprennent avant la dernière journée la 4e place de la poule B aux Hongrois (3 pts contre 2), la dernière qualificative. Un nul leur suffira donc pour accéder aux quarts de finale, mercredi.

Teddy Riner et Romane Dicko en demies et en course pour le doublé

Les poids lourds Teddy Riner (+100 kg) et Romane Dicko (+78 kg) sont qualifiés pour les demi-finales des JO-2024 et maintiennent l'espoir d'un doublé français pour le judo, qui n'a pas encore remporté l'or à Paris malgré sept médailles.

A 35 ans, Teddy Riner vise un troisième titre olympique jamais réalisé chez les lourds, après ses sacres 2012 et 2016. Romane Dicko, N.1 mondiale à 24 ans, vise son premier titre olympique après le bronze de Tokyo. Ils affronteront respectivement après 16h le Tadjik Temur Rakhimov et la Brésilienne Beatriz Souza. En quarts, Riner a écarté le Géorgien Guram Tushishvili, vice-champion olympique en titre. Un combat qui a failli finir... en bagarre.

Le Géorgien Tushishvili disqualifié des JO pour son "comportement antisportif" Le Géorgien Guram Tushishvili, vice-champion olympique en titre à Tokyo, a été disqualifié des Jeux de Paris pour son "comportement antisportif" lors de sa défaite en quart de finale contre Teddy Riner. Tushishvili "a été disqualifié pour comportement antisportif et ne peut poursuivre la compétition", indique la Fédération internationale de judo. Le Géorgien, qui s'est énervé et a fait chuter Riner alors que le combat était terminé, ne pourra pas disputer son match pour le bronze. Il ne disputera pas non plus la compétition par équipes mixtes.

Félix Lebrun, battu en demi-finale, jouera pour le bronze du simple

Félix Lebrun, qui porte à 17 ans les espoirs de médaille française au tennis de table, a été battu en demi-finale du simple par le Chinois Fan Zhendong (4-0), vendredi à l'Arena Paris Sud, où il tentera de se consoler avec le bronze.

Le 5e joueur mondial, qui s'est lourdement incliné 11-8, 11-6, 11-7, 11-5, espérait devenir le premier Français à atteindre la finale d'un tournoi olympique depuis Jean-Philippe Gatien, paré d'argent à Barcelone-1992. Il tentera néanmoins de monter sur le podium dimanche, contre le Brésilien Hugo Calderano (6e) ou le Suédois Truls Moregard (26e).

Manaudou et Marchand attendus de pied ferme sur le podium

Deux jours après le triomphe historique de Léon Marchand sur 200 m papillon et 200 m brasse, la piscine de La Défense pourrait vivre une nouvelle soirée historique. Premier en scène, Florent Manaudou. Une semaine après avoir prononcé le serment des athlètes à la cérémonie d'ouverture, et pour ses 4e JO, il compte bien ramener une quatrième médaille sur sa distance fétiche (50 m libre) après l'or à Londres en 2012 puis l'argent, deux fois, à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, sans compter la deuxième place avec les relayeurs (4x100 m nage libre) au Brésil.

Moins d'un quart d'heure plus tard, les eaux du bassin s'ouvriront devant les coulées ondulées du "Roi Léon" Marchand, en quête, sur 200 m quatre nages, d'une quatrième médaille d'or, ce qui ferait de lui le premier Français quadruple champion olympique dans une même édition des Jeux.

Grousset et Secchi en demi-finales du 100 m papillon

Maxime Grousset s'est qualifié vendredi en demi-finales du 100 m papillon des JO-2024, distance dont il est champion du monde et pour laquelle il a renoncé à la finale du 50 m nage libre. Cinquième mercredi du 100 m nage libre, le Néo-Calédonien de 25 ans a bouclé l'aller-retour en 50 sec 65, troisième chrono des séries à égalité avec le Suisse Noe Ponti.

L'autre Bleu, Clément Secchi, passe aussi mais de justesse, avec le 15e temps ex aequo, en 51 sec 62. Les demi-finales sont programmées à 21 heures, une demi-heure après la finale du 50 m nage libre, rendant les deux épreuves incompatibles pour Grousset : qualifié sur 50 m, il a choisi jeudi soir de privilégier le 100 m papillon.

Le rêve du BMX

Très ambitieuse, l'équipe de France de BMX Racing vise un triplé au stade de Saint-Quentin-en-Yvelines comme celui réalisé aux Championnats du monde en 2023. Joris Daudet, Romain Mahieu et Sylvain André rêvent tous les trois d'une médaille d'or, alors que chez les femmes Axelle Etienne, seule Française engagée, peut aussi monter sur le podium.