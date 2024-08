EPISODE 1 - Les sports gagnants des JO : dans le Nord, le BMX s'offre un jour joli coup de projecteurs

Après la fin des JO, quel héritage pour les fédérations sportives ? Face à l'ampleur du phénomène, il est fort probable que plusieurs disciplines, jusqu'ici méconnu du grand public, attirent. C'est le cas du BMX, où trois Français sont arrivés sur le podium en même temps. Un exploit jamais réalisé par la France aux Jeux d’été depuis un siècle. Alors, forcement, près de Douai, l'image a été scrutée de près par les enfants.

Une victoire qui inspire

Ici, dans le club de BMX d'Arleux, dans le Nord, le circuit est bien rempli. Sur les bosses et les virages relevés, on compte deux fois plus de pilotes qu'à l'habitude pour un mois d'août. L'effet JO se concrétise d'autant que tous les jeunes licenciés ne parlent que cette course exceptionnelle ou un podium entier a été raflé par des Français.

"T’as vu comment Romain Mahieu, il a serré dans le virage, il l’a fait tomber...", se racontent en boucle les enfants. Et ce triplé historique inspire grandement. "Joris Daudet, Sylvain André, Romain Mahieu. Je les ai vus performer ! Du coup, je veux faire comme eux, en tout cas, ça m’a motivé à venir", explique un adolescent au micro d'Europe 1. "Encore un jeu olympique et dans quatre ans, ça va peut-être moi !" sur le podium, confie un autre pratiquant du haut de sa dizaine d'années.

Un club amené à grossir

"Pour les jeunes, il n'y a que comme ça qu'ils vont évoluer", enfin "on montre notre discipline à la télé" se satisfait ce pratiquant. Depuis, des demandes d’adhésions supplémentaires, il y a en a, constate Marina, membre du bureau : "On a eu pas mal de contacts, des mamans, des parents ou des pilotes qui veulent expérimenter ce sport. On a eu au moins une dizaine de contacts, en quelques jours. Donc, c’est plutôt pas mal", se félicite-t-elle.

Surtout pour un petit club, ajoute-t-elle, où l'on compte pour le moment 120 licenciés... Et certainement d’avantage dès la rentrée en septembre.