EN DIRECT - JO Paris 2024 : suivez la cérémonie d'ouverture sur la Seine

Avec de très nombreux artistes, des stars de la chanson et la Seine en majesté, la cérémonie d'ouverture de Jeux de Paris vendredi s'annonce comme "le plus grand spectacle du XXIe siècle" pour ses organisateurs, contraints de faire avec une invitée surprise... la pluie. Ce ne sont pas "quelques gouttes de pluie qui vont nous arrêter", a assuré quelques heures avant Tony Estanguet, patron des Jeux, qui avait anticipé ce scénario pour l'événement le plus regardé de la planète, avec la Coupe du monde de football.

Les principales informations : La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, organisée sur la Seine, se déroule ce vendredi soir, de 19h30 aux environs de 23 heures

La pluie devrait finalement être de la partie durant toute la soirée

Aya Nakamura, Céline Dion, Lady Gaga... Des noms de stars circulent pour chanter durant la cérémonie

7.000 athlètes défileront sur 85 embarcations ; la délégation française passera en dernier

Le dernier relayeur de la flamme, dont le nom est encore tenu secret, allumera la vasque olympique à la fin de la cérémonie

Accès ouvert pour les premiers spectateurs depuis 15h30

L'accès des premiers spectateurs pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris sur les quais de Seine a été ouvert vendredi peu après 15h30, quatre heures avant le début de la parade, a constaté une journaliste de l'AFP. Les spectateurs munis d'un billet vont pouvoir accéder, au compte-gouttes et après filtrage par les forces de l'ordre, à l'un des quinze boxes debout, pour les 222.000 places gratuites sur les quais hauts, ou à leur siège en tribune pour les 104.000 places payantes sur les quais bas.

L'accès n'était cependant toujours pas ouvert vers 16 heures à certains endroits, selon des journalistes de l'AFP déployés le long du fleuve, les forces de l'ordre attendant un feu vert pour laisser passer les spectateurs, dont certains s'impatientaient.

Snoop Dogg et Pharrell Williams relayeurs à Saint-Denis

Avec un casting cinq étoiles, dont les stars américaines Snoop Dogg et Pharrell Williams, la flamme olympique boucle vendredi en Seine-Saint-Denis ses deux mois de relais à travers la France, avant de gagner Paris pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024 en soirée. Vers midi, le premier cité, qui commentera des épreuves olympiques pour la chaîne NBC, est apparu sur la passerelle au-dessus du canal Saint-Denis, flamme en main. Faisant un tour dans un jardin en bord du canal, la foule en délire lui a offert un accueil de rock star.

© STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Puis dans l'après-midi, le chanteur et styliste Pharrell Williams a porté la torche sur le toit de la basilique Saint-Denis, avant de redescendre pour taper dans la main de dizaines de spectateurs au premier rang. Le chanteur Slimane a ensuite interprété plusieurs titres sur le parvis de la basilique, où une scène a été installée.

Macron accueille les chefs d'État étrangers à l'Élysée avant la cérémonie d'ouverture

Emmanuel Macron a commencé vendredi après-midi à accueillir à l'Elysée quelque 85 chefs d'Etat et de gouvernement étrangers pour une réception avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le président français et son épouse Brigitte saluent leurs invités, ainsi que plusieurs dirigeants d'organisations internationales, sur le tapis rouge déroulé dans la cour d'honneur du palais, a constaté un journaliste de l'AFP.

La journée marquée par des sabotages des lignes TGV de la SNCF

Ce vendredi matin, de graves perturbations ont affecté les réseaux des trains à grande vitesse Atlantique, Nord et Est de la SNCF. Ils sont le fruit d'actes de "sabotage" manifestement coordonnés, selon une source proche du dossier. La maire de Paris Anne Hidalgo a assuré que l'attaque contre des lignes ferroviaires à grande vitesse n'aurait "pas d'impact sur la cérémonie" d'ouverture des Jeux olympiques vendredi soir, "parce que cela n'a pas de conséquences sur le réseau de transports" de la région parisienne. >> Retrouvez toutes nos informations dans notre article ici.

La première cérémonie de l'histoire des Jeux en dehors d'un stade

Pour la première fois, une cérémonie olympique va prendre place hors d'un stade, sur six kilomètres le long de la Seine, jusqu'à la Tour Eiffel où aura lieu le final. Mêlant show artistique, défilé des athlètes, hymnes et discours, le spectacle débutera à 19h30. Les berges, les ponts et les toits seront pris d'assaut par des danseurs, musiciens, comédiens, jongleurs, skaters, BMX... composant 12 tableaux artistiques.

Dans le même temps, un peu moins de 7.000 athlètes, représentant les nations participantes, défileront sur 85 bateaux aux couleurs de leur délégation, les Grecs d'abord, les Français en dernier. Pour ce spectacle tout en folie des grandeurs, près de 80 écrans géants ont été installés sur les quais. La cérémonie, suivie par plus d'un milliard de téléspectateurs, sera à 98% en direct, avec 2% de séquences vidéo préenregistrées, dont son prologue. Le show a été préparé en secret, par séquences, sur des bases nautiques et dans de très grands hangars, mais aussi avec l'aide d'un logiciel recréant la Seine et ses rives.

La mise en avant d'un Paris iconique

Comme point de départ, le directeur artistique Thomas Jolly a imaginé que la flamme olympique, portée par des garçons de café (un des symboles de Paris), était volée par un mystérieux acrobate à capuche blanche. Devenu fil rouge, celui-ci entraîne le spectateur dans un parcours à travers les plus beaux sites du cœur de la capitale française. La cathédrale Notre-Dame, qui doit rouvrir en décembre après le gigantesque incendie de 2019 et où des répétitions ont eu lieu sur les échafaudages, sera à l'honneur, comme le musée du Louvre et tous les monuments iconiques bordant la Seine, dans lesquels sont prévus quelques incursions.

Les 12 tableaux raconteront un pays riche de sa "diversité", "inclusif", "non pas une France mais plusieurs France", et célèbreront "le monde entier réuni", selon Thomas Jolly. Le directeur artistique s'est aussi inspiré de la déesse Sequana, "poursuivie par Neptune, qui lui échappe et se transforme en fleuve" : "une femme qui s'émancipe de la violence".

Les quatre auteurs qui ont travaillé avec lui - dont la romancière Leïla Slimani et la scénariste Fanny Herrero (Dix pour cent ou Call my agent à l'étranger) - ont promis un récit avec "de la joie, de l'émulation, du mouvement, de l'excitation". Ce sera "le contraire d'une histoire héroïsée", dans un spectacle foisonnant de références littéraires, musicales et cinéma, qui déjouera avec "humour" les "clichés".

Aya Nakamura, Céline Dion, Lady Gaga... Ces artistes pressentis pour chanter

Le show a été conçu dans le plus grand secret mais les fuites abondent : Aya Nakamura, Lady Gaga et Céline Dion sont citées, tout comme le répertoire d'Édith Piaf et Charles Aznavour. Et la bande-son pourrait être des plus éclectiques, mêlant French touch électro, metal, musique classique, standards de la chanson française, hymnes festifs... "On sait par exemple que la chanson Imagine, de John Lennon, est un passage obligé", avait lâché dans l'hebdomadaire français Télérama la scénariste Fanny Herrero, qui a travaillé sur la narration de la cérémonie.

>> LIRE AUSSI - Céline Dion et Brigitte Macron photographiées ensemble à la veille de la cérémonie d'ouverture des JO

Côté français, les noms de la chanteuse Juliette Armanet et de l'électron libre Philippe Katerine circulent, de même que ceux du pianiste Sofiane Pamart et la mezzo-soprano Marina Viotti. La chorégraphie célèbrera le sport et fera une large place au breaking, discipline nouvelle de ces JO. Harnachés, des danseurs de plusieurs ballets se produiront sur les toits, dont l'étoile de l'Opéra de Paris Guillaume Diop, en soliste.

Les deux tiers du show se tiendront dans la lumière du jour. La fin, à la tombée de la nuit, sera assurée par Thomas Dechandon, qui a signé les lumières de l'opéra-rock "Starmania", mis en scène par Thomas Jolly en 2022. Puissants faisceaux lasers balayant la Tour Eiffel en vue ! La cérémonie se terminera par l'allumage de la vasque olympique au jardin des Tuileries. Le suspense est entier sur le dernier porteur de la flamme. Rendez-vous vers 23 heures.