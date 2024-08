Jeux de Paris 2024 : Élodie Clouvel décroche une nouvelle médaille d'argent, huit ans après les Jeux de Rio

La Française Élodie Clouvel a décroché dimanche une médaille d'argent au pentathlon moderne, dans le parc du château de Versailles, huit ans après être déjà montée sur la deuxième marche du podium aux Jeux de Rio en 2016. Partie en tête avec 13 secondes d'avance dans l'ultime épreuve, le "laser run", une course poursuite de 3.000 m entrecoupée de tirs au pistolet, sur le modèle du biathlon, elle a été moins forte sur le pas de tir que la Hongroise Michelle Gulyas, qui l'a rattrapée et doublée pour s'offrir le titre olympique.

Sur ses JO de Paris, la tricolore avait parfaitement géré son entrée en compétition, en se plaçant en position idéale dès jeudi, avec l'épreuve préliminaire d'escrime, dont les points étaient conservés pour la finale (alors que les compteurs étaient remis à zéro dans les autres épreuves). Le juge de paix était en fait l'épreuve d'équitation dimanche matin, souvent aléatoire.

La Française revient de loin

Mais Élodie Clouvel a une nouvelle fois contrôlé, avec une seule barre tombée sur le parcours de saut d'obstacles, ce qui lui a permis de conserver la tête. Elle a ensuite pris quatre points de bonus dans la courte épreuve d'escrime. La journée s'est poursuivie par le 200 m nage libre, son point fort puisqu'elle est à l'origine une nageuse, entraînée à ses débuts par Philippe Lucas, et même sélectionnée en équipe de France de natation.

Avant le "laser run", ses 13 points d'avance ont été convertis en temps, et elle s'est donc élancée avec 13 secondes d'avance sur Gulyas, et 31 secondes sur la troisième, la Sud-Coréenne Seungmin Seong. Moins adroite que la Hongroise sur les cibles, Élodie Clouvel a été rattrapée et doublée, mais elle a contenu le retour de la Coréenne pour assurer la médaille d'argent.

La Française revient de loin. Victime d'un burn-out en 2023, il lui a fallu se reconstruire. "Je m'étais un peu perdue l'an dernier, c'était compliqué. Après Tokyo en 2021 (où elle s'était classée sixième, NDLR), j'ai eu des moments très difficiles", avait confié l'athlète de 35 ans, avant sa finale. Depuis sa victoire en finale de la Coupe du monde, il y a plus de deux ans, Élodie Clouvel n'est plus montée sur un podium du circuit mondial.