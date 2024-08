«On a rêvé, on était sur une autre planète» : les JO touchent à leur fin et la nostalgie gagne les fans

Des tribunes complètes, des fan zones remplies et des médailles en pagaille. Ces Jeux olympiques de Paris 2024 nous laisseront des images de joie et d'ivresse pour l'éternité et le blues post-JO ne demande qu'à s'installer dans les esprits des fans tricolores. Certains lui ont même donné un nom : la "JOstalgie".

"Inoubliable", "parfait", "sublime", "incroyable", les superlatifs fleurissent dans la bouche des supporters pour qualifier la quinzaine qui s'achève. Des amoureux du sport qui ont exulté avec Léon Marchand, stressé avec les basketteurs français ou encore hurlé avec Teddy Riner, drapeaux français peints sur les joues.

"Je suis triste que ça finisse"

Solange, qui a suivi la plupart des épreuves, regrette la fin de cette parenthèse enchantée. "Hier, on est allé voir l'athlétisme, ce matin on est allé voir l'escalade et demain on ira voir l'athlé et la finale de volley. Ces Jeux ont été surprenants. On va revenir dans notre quotidien et ça ne fait pas envie parce que là, on a rêvé et on était sur une autre planète".

Antoine, venu exprès de Miami et vêtu d'un maillot de Zidane, craint lui aussi l'effet post-JO. "Il y aura un petit coup de blues forcément. Je suis triste que ça finisse, il va falloir trouver autre chose à faire". Nicolas, de son côté, compte bien prolonger la fête à l'occasion des Jeux paralympiques. "On sera retourné au boulot donc on ne pourra pas suivre complètement les épreuves mais on essaiera de suivre ça de près". Des Jeux paralympiques qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre et les billets commencent déjà à s'arracher.