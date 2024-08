JO Paris 2024 : Benjamin Thomas champion olympique en cyclisme sur piste !

Benjamin Thomas, malgré une chute, est devenu champion olympique de l'omnium aux Jeux de Paris jeudi dans le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour libérer la France après trois jours sans titre. C'est la 14e médaille d'or pour la France dans ces Jeux, la première depuis trois jours et le sacre de Kauli Vaast lundi en surf.

Première médaille pour la piste française

Magistral de maîtrise, le Tarnais de 28 ans a remporté le "décathlon" de la piste en survolant les débats au point de se relever d'une chute, à 25 tours de l'arrivée de la dernière discipline, la course aux points. D'un calme olympien, conscient que le règlement lui laissait cinq tours pour retrouver le peloton, il a repris sa course avec le cuissard déchiré et le coude droit écorché et l'avant-bras brûlés.

Le coureur de Cofidis, qui brille aussi sur la route, est même reparti à l'offensive sur la fin pour assurer sa place sur le podium devant le Portugais Iuri Leitao et le Belge Fabio van den Bossche. "J'étais parti pour faire podium. Je ne voulais pas me mettre la pression avec un objectif de médaille d'or. Ce qui a fait la différence c'est le public, on a réveillé le volcan", a savouré le Français, très ému. "Aujourd'hui les planètes étaient alignées, il ne pouvait rien m'arriver", a-t-il ajouté.

C'est la première médaille de la semaine pour la piste française qui commençait à s'inquiéter du manque de résultats après les résultats exceptionnels sur la route, en VTT et au BMX.