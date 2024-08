«On l'attend de pied ferme !» : à Toulouse, les supporters de Léon Marchand en furie

Dans le bar Chez Tonton, au lieu des retransmissions sportives à Toulouse, une petite vingtaine de mordus se sont réunis ce jeudi. Aux alentours de midi, peu de monde était présent pour la qualification du nageur pour la demi-finale du 200 m quatre nages. Mais l'ambiance subsiste dès le départ pour Léon Marchand et surtout de la concentration aussi devant la télé. "Allez, on y va, on y va ! Léon, Léon, Léon !", scandent en rythme ses supporters.

"On l'attend de pied ferme, surtout à Toulouse"

Le prodige de la natation termine troisième temps à l'arrivée, synonyme de qualification. C'est le principal à ce stade de la compétition. Malgré tout, il y a eu de la déception pour ces supporters qui désormais ont des goûts de luxe, car très gâtés ces derniers jours. "Allez, allez, allez, allez, allez. Dernière ligne droite ! Non !", crie désespérément un supporter.

"Je suis sans voix. Que nous a-t-il fait là ? On le voit premier tout le temps. Mais bon, c'est bon pour le suspense. On l'attend de pied ferme, surtout à Toulouse", argumente un autre. Attendu, Léon Marchand le sera dès ce jeudi soir pour la demi-finale, avec sans doute encore plus d'engouement dans la Ville rose.