JO-2024 : après sa victoire sur le 800 m, Katie Ledecky remporte son neuvième titre olympique et entre dans l'Histoire

La légende américaine du demi-fond Katie Ledecky a remporté samedi le 800 m nage libre des JO de Paris, son 9e titre olympique, devenant la femme la plus couronnée de l'histoire des Jeux. La nageuse de 27 ans, qui a d'ores et déjà donné rendez-vous aux JO-2028 de Los Angeles, rejoint dans les tablettes olympiques la gymnaste soviétique Larissa Latynina (9 médailles d'or entre 1956 et 1964).

Katie Ledecky détient les 29 meilleurs chronos de l'histoire du 800m nage

L'Australienne Ariarne Titmus et l'Américaine Paige Madden complètent le podium, alors que la Française Anastasiia Kirpichnikova, argentée mercredi sur 1500 m derrière Katie Ledecky, prend la 7e place. Pour remporter en 8 min 11 sec 04 sa quatrième finale olympique sur la même distance, une performance que seul Michael Phelps avait réussie sur 200 m quatre nages, l'Américaine a dû s'employer pour résister à Ariarne Titmus, longtemps sur ses talons.

Mais l'Australienne, déjà sa dauphine sur la distance aux JO-2020 de Tokyo, a lâché son étreinte dans le dernier 100 m et prend l'argent en 8 min 12 sec 29, nouveau record d'Océanie. C'est le 800 m nage libre, dont Katie Ledecky détient toujours les 29 meilleurs chronos de l'histoire, qui avait révélé aux JO-2012 de Londres la surdouée d'alors 15 ans, encore outsider. Sa distance fétiche avait été noyée quatre ans plus tard à Rio dans une pluie d'or (200 m, 400 m, 800 m, 4x200 m), et l'avait consolée à Tokyo de sa double défaite sur 200 et 400 m face à Titmus.

Ledecky va repartir de Paris avec quatre médailles supplémentaires (or du 800 m et 1500 m, argent du 4x200 m et bronze du 400 m), soit 14 médailles olympiques au total dans sa musette. S'y ajoutent 21 titres mondiaux, un de plus que Michael Phelps.