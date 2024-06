Ligue des champions : le Borussia Dortmund vise l'exploit face à un Real Madrid en quête d'une 15e couronne

Un air de David contre Goliath. Lorsque l'on regarde le palmarès des deux formations, il est assez facile de déterminer le favori de cette finale de Ligue des champions qui aura pour décor, ce samedi soir, le stade de Wembley, à Londres. D'un côté, le club espagnol du Real Madrid, vainqueur à 14 reprises de la plus prestigieuse des coupes d'Europe, dont cinq fois sur les dix dernières années.

De l'autre côté, le club allemand du Borussia Dortmund, tombeur du PSG en demi-finale, va tenter de créer la surprise. Il vise un deuxième sacre dans l'épreuve reine du football européen après avoir soulevé la Ligue des champions en 1997. Si le club allemand peut compter sur un roc en défense, en la personne de Mats Hummels, et s'appuyer sur un milieu solide et expérimenté avec Emre Can, Julian Brandt ou encore Marcel Sabitzer, il compte également compte deux flèches offensives avec Karim Adeyemi et Jadon Sancho.

"Nous sommes convaincus que nous allons souffrir"

Mais en face, le champion d’Espagne s’appuie sur le meilleur trio d’attaquants de la planète, composé de Vinícius Júnior, Jude Bellingham et Rodrygo. C’est pourquoi, le Real Madrid a la faveur des pronostics, même si l’entraineur madrilène Carlo Ancelotti reste prudent : "Être favori ou non, nous ne pensons pas à ça, mais plutôt au fait que nous allons jouer un match face à un rival qui a mérité comme nous d’aller en finale. Nous sommes convaincus que nous allons souffrir et que nous devrons battre comme pour toute finale".

Pour arriver jusqu'en finale, le Real Madrid a éliminé le tenant du titre, Manchester City, puis l’institution bavaroise, le Bayern Munich. Pour la légende du club espagnol Christian Karembeu, interrogée ce samedi sur Europe1 dans le Studio des légendes par Jacques Vendroux (20h-21H), l'issue du match ne fait aucun doute : la Ligue des champions 2023-2024 finira dans l'escarcelle du Real Madrid. "Par son expérience et son expertise de jeu, avec Carlo Ancelotti qui a remporté sept Ligues des champions à lui seul... Pour moi, le Real est un ton au-dessus".

Le Real Madrid n’a plus perdu depuis 10 ans face au Borussia Dortmund en Ligue des champions. Mais après avoir éliminé l’Atlético Madrid d’Antoine Griezmann puis le PSG de Kylian Mbappé, les jaunes et noirs croient plus que jamais en leur chance.