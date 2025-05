Ligue des champions : à la veille de la demi-finale retour contre Arsenal, les supporters Parisiens se préparent pour un match exceptionnel

J-1 avant la demi-finale retour entre le PSG et Arsenal. À l'aller, les Parisiens se sont imposés 1 à 0 grâce à Ousmane Dembélé. La température commence à monter à Paris qui s'apprête à recevoir au Parc des Princes un club anglais revanchard. On se prépare également dans les bars et les restaurants. Les supporters parisiens sont confiants avec ce retour.

À la veille de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, à côté du Parc des Princes, c'est déjà le branle-bas de combat dans ce restaurant qui fait le plein lors des matchs. Laurent qui dirige l'établissement a commandé 1.000 litres de bières. Et le four à bois va tourner à plein régime ce mercredi soir.

"Cette année, normalement, elle est pour nous"

"Les pizzas, les soirs de match, c'est ce qui se vend de mieux. Aux alentours de 500 pizzas, après le reste ce seront des burgers", explique-t-il. Malgré l'avance d'un but pour les Parisiens, Laurent, évidemment fan du PSG, préfère rester prudent : "On n'est jamais à l'abri, c'est un match de Ligue des champions, surtout le Paris Saint-Germain, on a l'habitude de se prendre des remontadas. On est surtout excité de voir ce deuxième match."

En face du Parc des Princes, l'ambiance monte. Solal et Antoine, qui sortent du lycée, pensent davantage au match qu'aux devoirs : "On leur a quand même mis un but chez eux. Là, on est chez nous, on a une équipe qui est quand même bien remontée, et je pense qu'on va gagner. On a un Donnaruma qui est bon, en plus on a un très bon coach. Donc cette année, normalement, elle est pour nous."

Et les supporters parisiens espèrent qu'Ousmane Dembélé, sorti sur blessure au match aller, sera bien présent sur le terrain ce mercredi soir. Le meilleur buteur du Paris Saint-Germain cette saison a pu s'entraîner normalement lundi avec ses coéquipiers.