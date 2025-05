Roland-Garros : après le tournoi, il sera possible de jouer sur les courts de la porte d'Auteuil

La mythique terre battue de Roland-Garros accessible au grand public... Après les Internationaux de France (25 mai-8 juin), la Fédération française de tennis (FFT) va mettre à disposition, gratuitement, certains courts de la porte d'Auteuil en parallèle d'autres compétitions organisées dans ce haut-lieu du sport français.

Pour les fans de la petite balle jaune, c'est un rêve qui pourrait devenir réalité. Quelques jours après la fin du tournoi de Roland-Garros (25 mai-8 juin), la Fédération française de tennis a indiqué dans un communiqué accessible ici qu'elle mettra les mythiques courts en terre battue de la porte d'Auteuil à disposition du grand public. Le tout gratuitement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Comment cela va-t-il se dérouler, et comment s'inscrire ?

Concrètement, une semaine après le deuxième Grand Chelem de la saison, la Fédération y organisera les championnats de France de tennis et de tennis-fauteuil, dans le cadre du Roland-Garros Tennis Club, le nouveau nom donné à ce grand tournoi. "Au total, 17 catégories différentes se disputeront le titre de champion(ne) de France en tennis et huit catégories en tennis-fauteuil, le tout pendant 32 jours de compétition", écrit la FFT.

Ces jours de compétition se tiendront lors de deux sessions, du 14 juin au 2 juillet, et du 18 au 29 août. Et c'est en parallèle de ces compétitions que des courts de Roland-Garros seront accessibles à tout un chacun. La Fédération de tennis explique effectivement que le public pourra "fouler" lui-même quelques prestigieux courts en ocre. "Vous pourrez réserver gratuitement, via l’application Ten’Up, des courts de tennis et jouer avec vos amis sur les annexes du stade, pour une expérience inoubliable garantie !", promet la FFT.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'accès à l'enceinte du stade Roland-Garros sera gratuit pendant ces deux sessions, et "des animations pour petits et grands" seront proposées. Les organisateurs conseillent tout de même de réserver un billet à partir du 6 juin prochain pour "faciliter son accès" sur ces lieux qui ont vu l'Histoire du tennis s'écrire au fil des dernières décennies.