Jeux paralympiques : Alexandre Léauté sacré sur la poursuite C2 en cyclisme sur piste

Le para-cycliste Alexandre Léauté a apporté vendredi la deuxième médaille d'or des Jeux paralympiques à la France en remportant la poursuite dans la catégorie C2, où il a dominé en finale le Belge Ewoud Vromant. Après avoir établi un record du monde en qualifications, le Français a fait un peu moins bien en finale (3:26.15/1000) mais a nettement dominé son adversaire pour gagner le titre paralympique sur cette épreuve, trois ans après son sacre à Tokyo. La catégorie C2 regroupe des coureurs souffrant d'hémiplégie ou roulant avec une seule jambe.

Après un accident vasculaire cérébral à la naissance, Alexandre Léauté a perdu 95% de sa puissance musculaire du côté droit et pédale donc avec la force d'une seule jambe, même si il n'est pas amputé comme la plupart de ses concurrents.

Cinquième médaille paralympique pour Alexandre Léauté

Le Breton était le favori. Il n'a pas tremblé devant une foule surchauffée du Vélodrome, au sein de laquelle se détache un contingent venu spécialement des Côtes-d'Armor de son village et celui de son club. Il a pris l'avantage dès les premiers tours de piste, pour terminer avec plus de deux secondes d'avance sur Vromant au terme des 3.000 mètres de course.

A 23 ans, c'est sa cinquième médaille paralympique. Il compte 19 titres mondiaux. C'est la quatrième médaille de la délégation française à Paris et la deuxième pour le para-cyclisme sur piste après l'argent de Marie Patouillet jeudi.