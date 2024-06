Football : Kylian Mbappé va devenir officiellement un joueur du Real Madrid

C’est un secret de polichinelle. Kylian Mbappé va intégrer le meilleur club au monde et porter comme Zidane et Kopa avant lui le fameux maillot blanc. D’ailleurs, si l’on en croit la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait signé son contrat il y a 4 mois déjà. Selon toute vraisemblance, la star du PSG aurait donné son accord en février dernier et paraphé l’ensemble des documents. Depuis, c’est le silence radio. "L’officialisation de l’arrivée de Mbappé au Real Madrid devrait intervenir dans les prochaines heures", indique Juan José Dorado, journaliste espagnol.

Le club madrilène souhaitait attendre que la saison soit terminée pour faire cette grande annonce. La fin du feuilleton approche, confirme à Europe 1 le journaliste espagnol Juan José Dorado : "Cette officialisation devrait avoir lieu ces prochaines heures, ces prochains jours. Le Real ne souhaitait pas communiquer avant la finale de la Ligue des champions. C’est le Président Florentino Perez qui devrait annoncer l’arrivée de Kylian Mbappé".

La fin du feuilleton

Le Real Madrid devrait partager cette information via un communiqué sur son site internet et les réseaux sociaux. Selon certains confrères espagnols, Kylian Mbappé qui est actuellement à Clairefontaine, pourrait être présenté à Madrid au stade Santiago Bernabeu ce jeudi, au lendemain du match amical des bleus à Metz. Mais il est plus probable que le capitaine des bleus reste en France avec Didier Deschamps et ses coéquipiers. La grande présentation dans la capitale espagnole pourrait avoir lieu après l’Euro. Pour Christian Karembeu, "Kylian Mbappé a raison de rejoindre le Real Madrid".

L’attaquant dont le contrat avec le PSG expire fin juin, sera donc bientôt un joueur madrilène. Après être devenu le meilleur buteur de l’histoire du club parisien et marqué les esprits tout au long de ses sept années à Paris, il est temps de voguer vers d’autres cieux assure la légende du Real Madrid Christian Karembeu au micro Europe 1 de Jacques Vendroux : "C’est très bien pour Kylian de partir maintenant et d’aller se challenger à d’autres championnats. C’est pour moi le meilleur moment pour changer. Mbappé est un modèle pour tous les gamins de Bondy et qui s’inspirent de lui. Oui c’est très bien".

Kylian Mbappé va débarquer dans une institution qui vient de remporter sa 15e Ligue des champions et qui a de nouveau triomphé dans le championnat espagnol. Mais le vrai suspens concerne la présence ou non de la star de 25 ans aux JO de Paris. On en saura peut-être plus ce matin. Le sélectionneur Thierry Henry annoncera sa liste de joueurs pour les Jeux olympiques ce lundi matin à 11 heures au siège de la fédération.