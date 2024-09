EN IMAGES - Football : retour sur huit dates-clés d'Antoine Griezmann en équipe de France

Champion du monde en 2018, vice-champion d'Europe en 2016 et vainqueur de la Ligue des nations en 2021, Antoine Griezmann a définitivement écrit avec ses coéquipiers quelques-unes des plus belles heures de l'équipe de France de football. L'attaquant de l'Atletico Madrid a surpris bon nombre d'observateurs ce lundi, en annonçant sa retraite internationale.

Sous le mandat de Didier Deschamps, "Grizi" comme le surnomment ses coéquipiers a totalisé 137 sélections, à égalité avec Olivier Giroud, et a donc disputé ses dernières minutes avec le maillot tricolore le 9 septembre, à Lyon, face à la Belgique. Pour faire honneur à l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire, Europe 1 revient sur huit dates-clés du Mâconnais avec les Bleus.

5 mars 2014 : première sélection réussie en Bleu

Antoine Griezmann ne débute sa carrière en équipe de France qu'en mars 2014. Pourtant déjà dans les radars de Didier Deschamps et de son staff, le jeune attaquant de la Real Sociedad avait écopé d'une suspension d'un an de toute sélection nationale en 2013 en raison d'une virée nocturne avec certains de ses partenaires de jeu chez les Espoirs. C'est donc le 5 mars 2014, peu avant ses 23 ans, qu'il honore sa première sélection et titularisation, face aux Pays-Bas. Au cours de ce match remporté par les Bleus (2-0), la patte gauche de celui qui arbore alors le numéro 11 frappe déjà les esprits.

4 juillet 2014 : les larmes contre l'Allemagne en quart de finale du Mondial

La première image de "Grizi" qui a frappé le grand public est la détresse d'un jeune joueur inconsolable d'être battu en quart de finale de sa première Coupe du monde, contre l'Allemagne (1-0), en 2014. Le joueur formé à la Real Sociedad inscrit trois buts en préparation, le premier contre le Paraguay (1-1) puis un doublé contre la Jamaïque (8-0). Sa carrière en bleu est lancée.

7 juillet 2016 : le doublé contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro en France

Pour entrer pour de bon dans les cœurs des supporters, Antoine Griezmann exorcise son chagrin en inscrivant un retentissant doublé contre l'adversaire même qui lui avait tiré des larmes, en demi-finale de l'Euro-2016 à Marseille (2-0). Il "venge" les plus anciens supporters des Bleus des échecs contre les Allemands lors des demi-finales mondiales de 1982 et 1986.

Il avait pourtant commencé cet Euro éreinté par une saison épuisante avec son énergivore entraîneur à l'Atlético Madrid, Diego Simeone. Mais dès son deuxième match de la compétition, il sauve les Bleus d'un nul embarrassant contre l'Albanie (2-0) en ouvrant le score en toute fin de match. Il termine meilleur buteur de l'Euro (6 buts), meilleur joueur, mais pas vainqueur. Les Bleus s'inclinent en finale face au Portugal (1-0 a.p.).

15 juillet 2018 : meilleur joueur de la finale du Mondial 2018

Le sommet de ses dix ans de carrière sous le maillot Bleu reste la Coupe du monde 2018, où il marque quatre buts, dont trois penalties, pour décrocher la deuxième étoile au-dessus du coq. Son pied ne tremble ni au premier match contre l'Australie (2-1), ni contre l'Argentine dans le feu d'artifice des 8e de finale (4-3), ni face à l'Uruguay en quarts (2-0), et surtout, ni en finale contre la Croatie (4-2). "Grizi" provoque l'ouverture du score grâce à un but contre-son-camp de Mario Mandžukić sur un coup franc malicieux, avant de tromper le gardien Danijel Subašić sur penalty. Il est élu meilleur joueur de la finale.

10 octobre 2021 : vainqueur de la Ligue des nations

Après un Euro 2020 en dents de scie, où la France échoue dès les huitièmes de finale face à la Suisse, Antoine Griezmann participe à l'épopée des Bleus lors de la deuxième édition de la Ligue des nations, cette compétition amicale qui avait fait son apparition en septembre 2018. Le numéro 7 de l'équipe de France évolue alors autour de Kylian Mbappé et de Karim Benzema et décroche son deuxième titre sous le maillot tricolore en battant successivement la Belgique (2-3) puis l'Espagne (1-2).

18 décembre 2022 : une deuxième finale de Coupe du monde

Modèle d'altruisme et de polyvalence, Griezmann change complètement de registre au Mondial qatari en se positionnant beaucoup plus bas au milieu de terrain et livre une gigantesque performance personnelle tout au long de la compétition. Récupérateur infatigable, il assure une première relance tranchante. Le quart de finale contre l'Angleterre (2-1) illustre le mieux son jeu de novembre-décembre 2022. Il entre dans l'histoire des Bleus en délivrant ses 29e et 30e passes décisives pour Aurélien Tchouameni et Olivier Giroud. Épuisé, il ne peut terminer la finale contre l'Argentine (3-3, 4 t.a.b. à 2) où il manque d'un rien un second titre de champion du monde.

9 juillet 2024 : un Euro sans éclat et une triste élimination en demi-finale

Une des dernières images de Grizou en Bleu le montre en survêtement, sur le banc d'une demi-finale perdue contre l'Espagne (2-1), comme un déclassement. Il rentre en jeu sans pouvoir infléchir le cours des choses, au bout d'un Euro-2024 raté sur le plan personnel.

Il sabote deux superbes occasions contre les Pays-Bas (0-0), fait déjà un tour sur le banc contre la Pologne (1-1) et ne parvient pas à marquer ni à peser, balloté d'un poste à l'autre par Didier Deschamps. Griezmann ne cache pas son amertume, ne conteste pas non plus les choix du coach, mais son cycle de dix ans semble toucher à sa fin.

6 septembre 2024 : un dernier tour d'honneur au Parc des Princes

Pour ne pas partir sur cette image, l'attaquant français salue, seul, les quatre tribunes du Parc des Princes dans un petit tour d'honneur malgré la défaite contre l'Italie (3-1), en septembre, pour le premier match de la saison de Ligue des nations. Le Madrilène ne jouera ensuite que dix petites minutes à Lyon, face à la Belgique (victoire 2-0 des Bleus).

En l'espace de dix années avec les Bleus, Antoine Griezmann aura inscrit 44 buts, faisant de lui le quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il sera également devenu le meilleur passeur décisif, juste devant Kylian Mbappé, avec 30 passes délivrées à ses partenaires qui ont débouché sur un but. Enfin, il détient, et de loin, le record de matches d'affilée disputés sous le maillot tricolore (84). Assurément le joueur phare de l'ère Didier Deschamps.