EN DIRECT - Paralympiques 2024 : le programme de cette troisième journée de compétition

Après cinq médailles remportées ce vendredi, donc une en or, deux en argent et deux en bronze, la délégation française a de nouvelles chances de médailles lors de cette troisième journée de compétition des Jeux paralympiques de Paris 2024. La délégation française va voir certaines de ses meilleures chances de médailles entrer en sur la piste violette du Stade de France avec notamment Trésor Makunda, en quête d'une cinquième médaille paralympique, ainsi que Timothée Adolphe qui a pour objectif de décroché l'or.

En para-cyclisme, après deux médailles lors des deux premiers jours, les Bleus espèrent d'autres titres, notamment avec le retour dans le vélodrome d'Alexandre Léauté, sacré champion paralympique lors de la poursuite C2, ce vendredi, qui participera au contre-la-montre 1km. En poursuite individuelle, Kévin Le Cunff et Gatien Le Rousseau seront aussi en quête d'un podium en catégorie C4. En natation, Alex Portal retrouvera le bassin de l'Arena la Défense, cette fois-ci sur 400 m nage libre, distance sur laquelle il avait empoché le bronze à Tokyo. Il sera aligné lors des séries au côté de son frère, Kylian, 17 ans seulement. En para-tennis de table, le double mixte composé de Flora Vautier et de Florian Merrien, en catégorie XD7, réservé aux pongistes en fauteuil roulant, n'est plus qu'à un match d'une finale paralympique.