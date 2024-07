«C'est un super endroit» : les supporters français sont conquis par le Club France

Le Club France rencontre un franc succès. Installée à la Villette, cette fan zone géante ne connait pas la crise depuis le début des Jeux olympiques. Ici, les visiteurs peuvent rencontrer les athlètes médaillés et suivre en direct, les épreuves.

Un transat, du soleil et de l'écran géant du club France en guise de télévision... Aude l'avoue, elle ne pouvait pas rêver mieux pour suivre les Jeux olympiques. "Là, on regarde le badminton. Les Français, pour l'instant, gagnent donc c'est top. On a passé toute l'après-midi ici, de 14 heures jusqu'à 19 heures. Il a fait super beau en plus donc on a de la chance d'être là aujourd'hui", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

"L'ambiance est super"

"L'ambiance est super", ajoute-t-elle. Et il faut dire que sur la pelouse de la Villette, les supporters français affluent en nombre, tous parés de couleurs bleu, blanc, rouge. Entre les épreuves, certains en profitent pour s'essayer à de nouveaux sports, dans des ateliers ouverts à tous, comme les enfants de ce supporter. "Ils font de la trottinette. Ils sont sur les modules, et là, les trois s'amusent. Donc, franchement, c'est bonne ambiance. C'est très sympa. D'autant que le parc de la Villette, on connaissait déjà car on y est venu très souvent. Mais c'est vrai que vu comme ça, ça change vraiment", assure-t-il.

Vivre au rythme des médailles

Initiation au football, au sprint ou encore au ping-pong, il y en a pour tous les goûts. Antoine, lui, a déjà choisi son sport pour l'après-midi. "Mes deux amis ont gagné quelque chose pour faire du beach-volley. Ils vont aller jouer avec les gens de l'équipe de France qui seront là aussi. Donc, on va aller faire ça. Mais en tout cas, c'est un super endroit, c'est trop bien", assure le jeune homme, qui appelle les athlètes français à gagner encore beaucoup de médailles.

Encourager les Bleus, c'est le mot d'ordre pour tous les supporters présents au Club France. Et tous l'avouent : ils sont prêts à s'enflammer à la moindre nouvelle victoire tricolore.