«C'est le rêve olympique qui continue» : la piscine des JO quitte Paris La Défense Arena et s'installe à Sevran

Le bruit des visseuses-devisseuses a remplacé les applaudissements des spectateurs. 80 ouvriers se relayent jour et nuit à Paris La Défense Arena où les deux bassins olympiques utilisés pour l’échauffement et la compétition sont en train d’être réduits en pièces détachées. La piscine des exploits de Léon Marchand aux Jeux olympiques cet été est en train d'être démontée et l'odeur de chlore a totalement disparu.

Les deux bassins qui accueillaient au total 5 millions de litres d’eau ont été vidées au terme d'une opération complexe. "Ce n’est pas une mince affaire. On a mis 3 jours pour tout vider. On élargit les canalisations de Paris La Défense Arena, on a retraité l’eau avant de la réinjecter dans le circuit traditionnel. On offre du bonheur aux gens et après, on démonte", résume David Navizet, le directeur de ce site olympique.

Baptisée au nom de Léon Marchand

Le bassin de compétition de 50 mètres et 2m15 de profondeur sera remonté l'an prochain non pas à Toulouse, ville natale de Léon Marchand, mais à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Un département où le manque de piscine se veut criant. "C’est une émotion incroyable. C’est le rêve olympique qui continue. On l'appelle déjà la piscine Léon Marchand et je vous confirme qu’elle sera baptisée du nom de cet immense champion", indique Stéphane Gatignon, le maire de la commune, auprès d'Europe 1.

Du côté de Paris La Défense Arena, la course contre-la-montre est loin d’être terminée. Il faut aussi démonter la tribune provisoire, qui accueillait la presse, soit 300 tonnes d’échafaudage. La salle retrouvera ses activités habituelles - matchs de rugby et concerts - d'ici à la fin du mois d’octobre.