Prix du gaz, «Mon soutien psy», procédures médicales simplifiées... Ce qui change au 1er juin 2024

Comme chaque 1er du mois, il y aura du changement dans la vie des Français. Des augmentations de tarifs seront appliquées comme sur le prix du gaz, des aides seront aussi déployées pour garantir l'accès au sport ou aux soins psychologiques, des procédures médicales plus accessibles, l'adressage obligatoire dans toutes les communes... Europe 1 fait le point sur tout ce qui évolue au 1er juin.

Le prix repère du gaz augmente

Pour tous les consommateurs de gaz au quotidien, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a indiqué dans un communiqué que son prix va connaître une augmentation de 2 euros par MWh TTC, par rapport au mois dernier. Ce qui représente une hausse de 2,3% du prix repère moyen HT, il passera donc de 75,96 euros/MWh à 77,62 euros/MWh. Le prix repère moyen TTC connaîtra une augmentation de 1,8%, passant de 111,19 euros/MWh à 113,19 euros/MWh. Une hausse qui "s'explique par une légère augmentation des prix de marché de gros de gaz naturel, qui étaient en baisse depuis la fin de l'année 2023", précise la CRE dans son communiqué.

Chaque habitation devra avoir une adresse précise

La loi de "différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification", promulguée en février 2022, entre en vigueur à partir du 1er juin. Cette loi dite "3DS" impose l'adressage obligatoire dans toutes les communes. Celles de moins de 2.000 habitants qui n'étaient jusqu'à présent pas obligées de nommer l'ensemble de leurs voies et de leurs rues doivent donc désormais se conformer à cette loi. En 2023, environ 1,8 million de Français n'avaient pas d'adresse précise.

Le dispositif "Mon soutien psy" évolue

"Mon soutien psy", un dispositif d'aide psychologique, va connaître des changements en ce début du mois de juin. Destiné à toutes les personnes, dès l'âge de trois ans, en souffrance psychique d'intensité légère à modérée. Mon soutien psy permettait huit séances annuelles couvertes chez un professionnel et un remboursement des séances d'un montant de 30 euros. Désormais, il sera proposé 12 séances annuelles couvertes, avec un remboursement qui passe à 50 euros. Par ailleurs, il ne sera plus nécessaire de consulter un médecin avant d'aller voir un psychologue.

Des procédures médicales simplifiées

Le gouvernement a également annoncé qu'un certain nombre de procédures médicales seront simplifiées pour libérer du temps pour les médecins. Ce sont des procédures médicales du quotidien qui pourront être faites par les pharmaciens, qui auront la possibilité de délivrer des prescriptions d'antibiotiques pour le traitement des angines ou des cystites. Les opticiens pourront également ajuster eux-mêmes la correction des lunettes si elle ne correspond pas au moment de l'essai.

Le "Pass'Sport" reconduit

Les personnes détentrices du Pass'Sport pourront l'utiliser dès le 1er juin. Ce pass, déployé par le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, est une aide de 50 euros par enfant qui permet de financer une inscription dans "plus de 84.000 clubs et salles de sport partenaires", à partir du 1er juin jusqu'au 31 décembre 2024, annonce le site du gouvernement. Les bénéficiaires doivent avoir reçu un code de la part du ministère par email, leur permettant d'accéder à ce pass.

Sont concernés : les personnes nées entre le 16 septembre 2006 et le 31 décembre 2018 et bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire ; nés entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2018 et bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; nés entre le 16 septembre 1993 et le 31 décembre 2008 et bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ; étudiants jusqu’à 28 ans bénéficiaires au 15 octobre 2024 d’une bourse sous conditions de ressources. Ce qui représente près de 6,5 millions de jeunes partout en France.

Un stage d'observation pour les élèves de seconde

Du 17 au 28 juin, "un stage d'observation en entreprise, en administration ou en association" est mis en place par le gouvernement pour l'ensemble des "élèves en seconde générale et technologique". Un dispositif qui doit permettre à chaque lycéen "d'approfondir sa connaissance des métiers et de recevoir un soutien dans la préparation de ses choix d'orientation".