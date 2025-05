«On veut du concret» : des dizaines d'agriculteurs se sont réunis dans le Nord contre la loi Duplomb

La FNSEA et les Jeunes agriculteurs ont fixé une nouvelle date de mobilisation : le 26 mai, jour de l'arrivée à l'Assemblée de la proposition de loi Duplomb censée lever plusieurs contraintes qui pèsent sur la profession. Mais les paysans dénoncent un détricotage du texte en commission. Dès ce soir, des dizaines d'agriculteurs se sont réunis dans le centre d'Arras.

Klaxons et défilé de tracteurs, une centaine d'exploitants agricoles mobilisés. "Agriculture, on marche sur la tête", peut-on lire sur le tracteur de Corentin qui dénonce la trahison des députés et les promesses oubliées.

"Si vous vous rappelez bien, il y a plus d'un an, on était tous sur les autoroutes, longues journées, longues nuits à bloquer les autoroutes. À la sortie, on nous a promis monts et merveilles, une loi qui devait révolutionner et nous donner ce qu'on demandait. Aujourd'hui, le texte a été complètement dépouillé. Ça devient même des contraintes pour nous à l'heure actuelle. On se bat pour empêcher ça tout simplement".

"Le seul moyen de se faire entendre, malheureusement, c'est de bloquer"

Pas de simplifications administratives par exemple, ajoute-t-il. On a des règles plus restrictives que dans d'autres pays européens, dénonce Pierre Courrier. Le président des Jeunes agriculteurs dans l'Artois est dépité : "Aujourd'hui, on n'a pas de concret, on veut du concret et le seul moyen de se faire entendre, malheureusement, c'est de bloquer. C'est pas forcément ce qu'on veut, mais c'est ce qui marche le mieux".

Et s'il faut monter encore d'un cran, on le fera, insiste cet agriculteur déterminé. D'autres actions sont prévues dans le Nord de la France la semaine prochaine.