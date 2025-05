Libre accès prévu pour la vasque olympique à partir du 21 juin au jardin des Tuileries

La vasque olympique sera en libre accès pour les touristes à partir du 21 juin au jardin des Tuileries a annoncé ce jeudi 15 mai la préfecture de la région Île-de-France. Le ballon a été refait ainsi que l'anneau et elle s'envolera chaque soir si la météo le permet du 21 juin au 14 septembre.

Pendant les trois prochains étés, la vasque olympique qui réinvestira le jardin des Tuileries sera accessible librement aux badauds et touristes, a détaillé jeudi la préfecture de la région Ile-de-France, aux cotés d'EDF, du Louvre et de son designer Mathieu Lehanneur. Elle ne sera ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le ballon a été refait ainsi que l'anneau et elle s'envolera chaque soir si la météo le permet du 21 juin au 14 septembre. Cette vasque originale façon montgolfière, à la flamme électrique, avait attiré des centaines de milliers de personnes pendant les Jeux olympiques et paralympiques, et il fallait réserver pour l'admirer de près. "Nous sommes très fiers de ce retour", a expliqué Kim Pham, administrateur du Louvre, qui a précisé que le jardin des Tuileries fermera le soir après 22h30 (20h30 GMT), et un peu plus tôt au mois d'août, quand elle s'élèvera à 60 mètres de hauteur dans le ciel de Paris.

Présente pendant trois étés

"Réinstallation pérenne mais pas complétement, c'est la meilleure option qu'on pouvait trouver", s'est réjoui le créateur de la vasque, aussi designer de la torche olympique, Mathieu Lehanneur. La flamme est toujours "100% électrique", avec projecteurs Led et brumisateurs, a ajouté Pierre Viriot, directeur de la communication d'EDF. Mais contrairement à l'année dernière, elle sera éteinte la nuit.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mathieu Gobbi, directeur général de la société Aérophile qui a piloté l'engin avec les équipes chaque soir l'été dernier, prévient qu'il y aura un peu moins de suspens cette année. Le site vasqueparis2024.fr préviendra du programme et d'éventuels aléas météo. Le reconstruction du ballon et de l'anneau, et son fonctionnement pendant trois étés, sont financés par le comité d'organisation des JO et EDF, a précisé Marc Guillaume, préfet de la région Ile-de-France. Cette nouvelle version de la vasque coûte 2,5 millions d'euros, et son fonctionnement 2,5 millions d'euros par été pour 250 jours de service au total. Son installation débutera fin mai.