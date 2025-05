«Pas mal de coups de canifs» : les agriculteurs se sentent trahis par les députés quant à l'adoption de la loi Duplomb

Les agriculteurs appellent à de nouvelles mobilisations le 26 mai, jour de l'examen à l'Assemblée d'une proposition de loi qui a connu un important revers devant la commission du Développement durable, avec la suppression d'un article ouvrant la voie à des dérogations environnementales.

Un ras-le-bol général. La FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent à de nouvelles mobilisations le 26 mai, jour de l'examen à l'Assemblée d'une proposition de loi qui devait leur faciliter la vie. La loi Duplomb prévoyait de favoriser le stockage de l'eau, de réintroduire l'usage de pesticides tels que les néonicotinoïdes, ou encore d'agrandir les élevages de volailles malgré la pollution.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le texte a été voté par le Sénat en janvier dernier a commencé son examen à l'Assemblée nationale, le 6 mai dernier, d'abord en commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire et en commission des Affaires économiques jusqu’au 20 mai. Il sera finalement débattu dans l'hémicycle à compter du 26 mai.

"Une vraie trahison par des députés"

En revanche, depuis son adoption par la chambre haute, la proposition de loi a connu un important revers devant la commission du Développement durable, avec la suppression d'un article ouvrant la voie à des dérogations environnementales.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Pas mal de coups de canifs, voire une vraie trahison par des députés qui ont examiné cette proposition de loi. Ce qu'on craint, c'est que cette proposition ne voit pas le jour. Plutôt que de lever les contraintes, les députés ont eu la bonne idée de mettre des contraintes supplémentaires", s’est plaint Hervé Lapie, numéro 2 de la FNSEA.

En réponse, la FNSEA et les jeunes agriculteurs prévoient des actions en région et autour de l'Assemblée nationale. "C'est pour faire pression, c'est leur expliquer en fait, l'objectif c'était d'expliquer aux députés ce qu'il y a dans ce texte de loi et que la culture en a vraiment besoin", a expliqué Hervé Lapie.