Paris et l'Ile-de-France à nouveau en alerte orange pour les orages mercredi soir et jeudi matin

Comme mardi, Paris et l'Ile-de-France ont été placées en alerte orange pour les orages pour la fin d'après-midi et la soirée de mercredi et jusqu'à 3 heures jeudi matin, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin mercredi après-midi, au cinquième jour des Jeux olympiques de Paris-2024.

"Les orages se déclenchent de manière désordonnée en fin d'après-midi et soirée et peuvent donner 20 à 40 mm en une heure, parfois plus, une forte activité électrique, localement de la grêle, et des rafales de vent de l'ordre de 70 à 90 km/h, localement plus", indique le prévisionniste national, qui a placé en tout 24 départements en alerte orange.

Pour mercredi 31 juillet 2024 :

62 départements en Vigilance orange



Pour jeudi 01 août 2024 :

63 départements en Vigilance orange



L'alerte avait empêché la vasque olympique de prendre son envol

Mardi la région parisienne avait également fait l'objet d'une alerte orange orages mais ces derniers avaient finalement épargné Paris et sa petite couronne, la pluie ne tombant que plus tard dans la nuit, sans perturber les épreuves olympiques. Cette alerte avait toutefois empêché l'emblématique vasque des JO-2024 de prendre son envol comme tous les soirs, provoquant la déception de la foule, avait constaté une journaliste de l'AFP. Un gardien de la paix chargé d'assurer la tranquillité des lieux avait indiqué que la raison était le risque d'orages. Mercredi matin, Météo-France n'avait placé la région qu'en vigilance jaune pour les orages comme pour la canicule, ce qui correspond à un risque modéré.

La vigilance orange est le deuxième plus important niveau d'alerte, et recommande d'être "très vigilant" car "des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus". La trajectoire et l'intensité des orages, phénomènes météorologiques particulièrement instables, sont difficiles à prévoir.

Vague de chaleur

Mercredi aux alentours de 16 heures, des orages se déclenchaient déjà, notamment sur l'Eure et la Haute-Marne, indique Météo-France, ajoutant que "la vigilance orange orage pourrait être étendue aux départements limitrophes à ceux déjà en orange en cours de soirée et de nuit en fonction de l'évolution de la prévision".

Entre mardi et mercredi, les averses s'étaient généralisées en milieu de nuit. Il est tombé 31 mm à Nemours (77), et plus de 22 mm à Pontoise et Wy-Dit (95), précise Météo-France. En revanche, des orages plus importants ont touché l'est du pays, notamment dans l'Yonne où une "mini tornade soudaine" a engendré d'importants dégâts sur le réseau ferroviaire, entraînant l'interruption de la ligne à grande vitesse LGV-Est.

Par ailleurs, mercredi se poursuivait la vague de chaleur qui touche la France depuis plusieurs jours "notamment sur la façade méditerranéenne où la canicule va persister jusqu'à ce week-end", indique Météo-France. Mercredi, les maximales amorçaient "une baisse" mais restaient "très élevées", entre 28 et 35 degrés, notamment de l'ouest-Provence à la vallée du Rhône à l'Occitanie, avec des températures souvent comprises entre 35 et 38 degrés, et ponctuellement 39 degrés.

La nuit de mercredi à jeudi devrait encore être chaude particulièrement dans l'Est, avec des minimales au-delà de 20 degrés du Sud-Ouest à la façade est, atteignant jusqu'à 23 degrés dans la vallée du Rhône, et 22 à 26 degrés près de la Méditerranée.