L’appel à l’aide des producteurs de fruits et légumes

C’est une saison compliquée pour les producteurs de fruits et légumes… Tout le mois de mai a été compliqué pour nos paysans : il a été marqué par de nombreux épisodes de pluies, d’orages, parfois même de la grêle et du vent, particulièrement sur la moitié nord de la France. La conséquence a été directe sur les étals : peu de fraises et d'asperges. Et en prime, ces fruits et légumes de saison étaient souvent vendus à des prix élevés.

La bonne nouvelle, c'est que la tendance semble s'inverser sur le mois de juin ! Les prévisions semblent encourageantes.

L’appel à l’aide pour la rhubarbe et la fraise

En attendant, les producteurs ont besoin de votre soutien, comme le plus grand producteur de rhubarbe en France : la famille Vermes, au Domaine de la Source dans la Somme. Ils ont perdu 70% de leur récolte en mai. La situation est dramatique concernant la rhubarbe, de nombreux producteurs européens ont perdu l’ensemble de leur récolte. La bonne nouvelle, c’est que les rhubarbes du Domaine de la Source reprennent de la vigueur. Elles sont disponibles en expédition partout en France, notamment via le site Pour de bon.

Autre appel à la mobilisation des consommateurs : celui des producteurs de fraises. Après une production en baisse de 13% par rapport à l’an dernier, ça y est. La fraise est de retour sur les étals depuis le début de la semaine. Qui dit production, dit prix en baisse. C’est le moment d’acheter des fraises !

Pluies abondantes, fruits bien irrigués

Si les conditions météo de ces dernières semaines ont impacté les rendements de certaines récoltes en cours, elles ont cependant permis le grossissement des fruits d’été comme les prunes et les pêches ou nectarines. Autre impact de ces grosses pluies : le rechargement des nappes phréatiques à des niveaux satisfaisants pour la plupart des régions de France. Ça devrait permettre de garantir les volumes d’eau suffisants pour irriguer tout au long de l’été, d'après Inferfel.