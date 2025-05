À Stonne, «les moblos» se souviennent du sacrifice de leurs aînés aux côtés des soldats de l’armée de terre

La commune de Stonne, dans les Ardennes, organise ce week-end des commémorations en souvenir de la lutte acharnée du 45e bataillon de chars de combat de gendarmerie, qui pendant quatre jours de 1940 a tenté d'enrayer l'offensive allemande. 85 ans plus tard, leurs héritiers directs leur rendent hommage, avec au programme : ateliers de reconstitution historique, présentation des unités militaires et cérémonies.

Du 15 au 18 mai 1940, les 566 gendarmes et leurs 45 chars reprennent à trois reprises la petite ville de Stonne, de moins de 40 habitants aujourd'hui, située dans les Ardennes. Ils permettent de retarder l'avancée allemande, non sans pertes : 36 morts dans les rangs et la quasi-totalité des chars détruite.

"C'est quand même assez rare pour pouvoir être souligné et en être fier"

Ce week-end, c'est l'un des 90 "Centaure", ce nouveau blindé de la gendarmerie, qui va être baptisé du nom de cette bataille. Une tradition, rappelle le général Christophe Daniel, à la tête du groupement blindé de gendarmerie mobile de Satory : "C'est à la fois un moyen de cohésion pour les équipages. Un moyen d'identification des engins".

Et pour la première fois, les "Centaure", déployés récemment en Nouvelle-Calédonie, défileront sur les Champs-Élysées pour le 14-Juillet : "La dernière fois que la gendarmerie a défilé en troupe motorisée, c'est le 14 juillet 2000, au retour d'une mission au Kosovo. C'est quand même assez rare pour pouvoir être souligné et en être fier".

La commémoration de la bataille de Stonne est aussi une façon de rappeler que les gendarmes ont combattu aux côtés de l'armée pour protéger les frontières de la France.