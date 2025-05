SONDAGE - 52% des Français favorables à la location de places de prison à l’étranger pour lutter contre la surpopulation carcérale

Selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD, 52% sont pour la location de places de prison à l'étranger afin de lutter contre la surpopulation carcérale dans le pays. Mardi, lors de son intervention télévisée, Emmanuel Macron s'est dit favorable à cette mesure.

C'est une proposition évoquée mardi par Emmanuel Macron lors de son intervention télévisée : louer des places de prison à l'étranger. Objectif : lutter contre la surpopulation carcérale alors que la France atteint actuellement un taux d'occupation derrière les barreaux de 133% avec 82.921 détenus pour 62.358 places disponibles. Une idée qui séduit 52% des Français, selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD*.

Une idée très populaire chez les 18-24 ans...

Dans le détail, 53% des hommes souhaitent que certains détenus dorment à l'ombre en dehors de nos frontières, contre 50% des femmes. Les CSP+, CSP- et inactifs sont séduits par cette idée à hauteur respective de 53%, 54% et 49%. Du côté de la pyramide des âges, une certaine homogénéité peut être observée : les 25-34 ans pointent à 45% d'opinion favorable, les 35-49 ans sont à 50% tandis que les 50-64 ans sont 55% à être favorables à l'idée contre 47% des 65 ans et plus. Mais l'avis des 18-24 ans tranche avec les autres classes d'âge, puisqu'ils sont 71% à vouloir que le pays loue des places de prison à l'étranger, soit l'un des pourcentages les plus hauts de ce sondage.

... et dans le camp présidentiel

À l'aune des opinions politiques, cette question fait ressortir sans surprise un clivage gauche-droite. Les premiers sont 41% à vouloir que ce dispositif voit le jour : 25% chez les électeurs de LFI, 50% pour le PS et 39% pour Les Verts. Les seconds sont à 62% d'opinion favorable, avec 63% pour Les Républicains et 68% pour les personnes qui glissent un bulletin RN dans les urnes.

Mais ce sont bel et bien les partisans du camp présidentiel qui se fédèrent le plus autour de cette proposition, puisqu'ils sont 78% à souhaiter son entrée en application.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisés les 15 et 16 mai sur un échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.