Olympique de Marseille : la statue de Bernard Tapie a été inaugurée ce vendredi devant le stade Vélodrome

Marseille rend hommage à Bernard Tapie, emporté par un cancer en 2021. Une statue représentant l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui a mené le club phocéen sur le toit de l'Europe avec la Ligue des champions 1993, été dévoilée ce vendredi sur le parvis du stade Vélodrome.

Un bon millier de personnes sont présentes sur le parvis du stade Vélodrome pour admirer la statue qui rend hommage à Bernard Tapie, ancien président de l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie, porté en triomphe par six joueurs, Deschamps, Di Meco ou encore Boli, la grande équipe de la grande époque, la Coupe d'Europe brandie bien haut par le boss de l'OM.

"Il mérite ce qu'on lui donne"

Une œuvre de 4,5 mètres de haut, trois tonnes de bronze et une grande fierté pour son sculpteur, Joël Vergnia : "Ça, c'est bien quand même, parce qu'en plus c'était l'OM. Il y a quand même un public, ce n'est pas pareil pour les autres monuments. Là, il y a un public qui attendait ça depuis longtemps. Mais ça sera au public de mettre les mains partout. Et là, il pourra tout toucher, même monter dessus, c'est solide".

Pour les Marseillais présents, c'était bien la moindre des choses pour celui qui a placé l'Olympique de Marseille sur le toit de l'Europe, mais qui a représenté bien plus que ça pour la ville. "Ma mère, 88 ans, elle vient pour honorer Bernard Tapie", explique ces supporters. "C'est un monument, on en garde tous un bon souvenir, on ne peut pas être indifférent. Il a donné du courage à plein de jeunes comme moi. C'est un combat dans sa maladie, dans la politique, dans le foot. Il mérite ce qu'on lui donne".

Coût du projet, 250.000 euros, patiemment collectés pendant plus de trois ans par Laurent Tapie qui avait lancé l'idée à la mort de son père et qui a donc collecté toute cette somme avec des fonds privés.