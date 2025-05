Pour Yann, un auditeur des Pyrénées-Orientales, le manque de sécurité dans le pays est manifeste, et tout le monde tire le même constat. Tous sauf un : Emmanuel Macron. Un déni qui le met en colère. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.







Le pays est-il en voie de mexicanisation ? C'est en tout cas ce qu'a affirmé Pierre Noizat, entrepreneur dans la cryptomonnaie dont les proches ont été victimes d'une tentative d'enlèvement en plein Paris, mardi. Et pour Yann, un auditeur des Pyrénées-Orientales d'On marche sur la tête, il a raison. "De toute façon, au niveau de sécurité, tout le monde dit qu'il y a un problème, sauf celui qui doit prendre les décisions pour la sécurité, [...] il n'y a que le président qui trouve qu'il n'y a pas de problème. Et en plus, il nous l'a avoué à la télévision [lors de son intervention télévisée, ndlr] qu'il ne pouvait rien faire, et que même s'il le pouvait, il ne le ferait pas."